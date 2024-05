베이비몬스터, 감각적 그루브로 완성된 'LIKE THAT'…음악팬 '호평'

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 유려한 보컬 위 압도적 퍼포먼스를 펼쳐내며 또 한 번 글로벌 팬심을 뒤흔들었다.베이비몬스터는 오늘(31일) 0시 미니 1집 [BABYMONS7ER]의 수록곡 'LIKE THAT' 익스클루시브 퍼포먼스를 공개했다. 타이틀곡 'SHEESH'와는 또 다른 매력으로 사랑 받았던 'LIKE THAT'의 안무 영상이 마침내 베일을 벗은 것.전 세계 음악 팬들은 베이비몬스터의 퍼포먼스 그 자체로 압권이라는 반응이다. 멤버들의 감각적인 음색과 탄탄한 보컬·랩 역량, 부드러우면서 절도 넘치는 춤선, 흡인력 있는 표정 연기 등 화려한 무대 장치 없이도 극강의 몰입감을 안겼다.실제 'LIKE THAT' 퍼포먼스 비디오는 유튜브에서 폭발적인 호응을 얻고 있다. 정식 뮤직비디오가 아님에도 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 최상위권에 안착했으며, 유튜브에 공개된 지 10시간도 채 되지 않아 330만 조회수를 넘어섰다.또한 후렴구 구간 손 제스처를 활용한 포인트 안무는 일찌감치 예사롭지 않은 인기 조짐이다. 곡의 그루브를 극대화해 짙은 중독성을 선사한다는 호평 속 글로벌 SNS를 중심으로 인기 몰이 중인 만큼 앞으로 더욱 큰 반향이 예상된다.한편 베이비몬스터는 5개 도시 7회차에 달하는 데뷔 첫 팬미팅 '[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE]'을 진행하고 있다. 오는 7월에는 신곡을 선공개하고 올 가을 첫 번째 정규 앨범을 발표하는 등 촘촘한 행보로 하반기를 뜨겁게 달굴 계획이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr