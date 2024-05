베이비몬스터 / 사진 제공 = YG 엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 팀 통산 두 번째 1억 스트리밍 기록을 추가했다.28일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 'SHEESH'는 이날 스포티파이에서 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 지난달 1일 발표 이후 약 2개월 만으로, 프리 데뷔곡 'BATTER UP'(5개월)보다 훨씬 앞당긴 기록이다.음악팬들의 호평에 힘입어 꾸준히 호성적을 거둔 결과다. 'SHEESH'는 스포티파이 데일리 톱 송 글로벌 차트와 위클리 톱 송 글로벌 차트서 각각 56일, 7주 연속 차트인에 성공했으며 현재 월별 리스너(최근 28일간 청취자 수)는 1000만 명에 육박한다.스포티파이 외 각종 지표서도 존재감을 발휘 중이다. 'SHEESH'는 미국 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S)과 빌보드 글로벌 200 차트에 각각 35위·87위로 진입한 뒤 7주 연속 순위권에 안착했다. 뮤직비디오는 식지 않는 열기 속 공개 33일 만에 유튜브 조회수 2억 뷰를 넘어섰다.베이비몬스터는 5개 도시 7회차에 달하는 첫 번째 팬미팅 투어 '[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE]'를 진행 중이다. 또 31일 0시에는 타이틀곡과 다른 매력의 수록곡 'LIKE THAT'(라이크 댓) 퍼포먼스 비디오를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr