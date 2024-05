사진 제공 = 물고기뮤직

가수 임영웅이 콘서트를 성황리에 마무리했다.임영웅은 25일과 26일 양일간 서울월드컵경기장에서 임영웅 2024 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM'(아임 히어로 - 더 스타디움)을 열었다."영웅시대, 소리 질러"라며 관객의 호응을 유도한 임영웅은 '무지개'로 오프닝 무대를 선보였다. 그는 '런던보이'와 '보금자리', '계단말고 엘리베이터' 등으로 화려하고 에너지 넘치는 무대를 이어갔다.임영웅은 '춤신춤왕' 면모도 뽐냈다. 댄서 립제이의 안무를 볼 수 있었던 '런던보이'를 비롯해 떼창 유발송이자 챌린지 중인 곡 'Home'으로 댄서 크루 프라우드먼과 호흡, 약 100명의 댄서와 함께 메가크루 퍼포먼스도 선보였다.임영웅은 블루스와 록, 재즈 등 다양한 버전으로 편곡된 곡으로 무대를 꾸몄다. 이어 '아버지'와 '모래 알갱이', '우리들의 블루스' 등으로 자신만의 감성을 자랑했다.영웅시대(팬덤명)을 위한 특별한 이벤트도 준비했다. 2층에 있는 팬들을 가까이에서 보기 위해 일본의 헬륨 기구 전문팀과 협업을 통해 공중 퍼포먼스를 펼쳤다. 또 공식 캐릭터 '영웅이'가 그려진 애드벌룬을 띄우기도 했다. 이어 열연을 담은 숏필름 'IN OCTOBER'을 공개하며 '온기' 뮤직비디오에 이어 곧 베일을 벗을 단편 영화에 대한 기대감을 키웠다.임영웅은 신곡 '온기'와 'Home' 무대도 최초 공개했다. 이어 홍경희 안무단과 함께 'A bientot, 'Do or Die', 'HERO' 무대를 선보이며 현장의 열기를 더했다.팬들의 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 임영웅은 "(영웅시대와 함께라면) 더 큰 꿈을 꿀 수 있을 것 같다. 이 공연이 또 다른 시작이 될 거라 약속한다"며 시그니처 인사인 '건행'으로 상암 콘서트의 막을 내렸다.약 10만 명(양일간)의 영웅시대와 함께한 임영웅의 상암 콘서트는 공연의 퀄리티는 높이면서도 잔디 훼손은 줄였다. 그라운드에는 관객이 입장하지 않았으며, 그라운드 밖으로 잔디를 침범하지 않은 4면을 두른 돌출무대를 설치했다. 국내 최초로 실시간 무대 조립에 도전해 잔디는 보호하며, 프로젝터 맵핑천을 스크린으로 활용해 색다른 미디어아트로 만족도까지 높였다. 이어 기념 스탬프 찍기와 스페이스맨에게 엽서 보내기, 휴식 공간인 히어로 스테이션, 히어로 익스프레스, 히어로 갤러리 등으로 즐길 거리를 제공했다.임영웅은 곧 공식 캐릭터인 '영웅이' 피규어와 인형을 공개할 계획이다. 'IM HERO - THE STADIUM' THE MOVIE는 8월 28일 CGV에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr