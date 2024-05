블랙핑크 제니가 근황을 전했다.제니는 23일 자신의 SNS 계정에 "If you know you know"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 크롭톱을 입고 개미허리를 자랑하고 있는 제니의 모습이 담겨있다.제니는 지난달 26일 공개된 가수 지코의 신곡 ‘스팟!’(SPOT!)에 피쳐링으로 참여했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr