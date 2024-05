투모로우바이투게더, 설원 속 음유시인 되다…日 싱글 발매 기대감

투모로우바이투게더가 설원의 음유시인으로 변신했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 20일 팀 공식 SNS에 일본 싱글 'CHIKAI'(誓い/치카이)의 'to U' 버전 콘셉트 포토를 공개했다.요즘 계절감과 대비되는 하얀 눈이 수북히 쌓인 숲에서 포즈를 취한 다섯 멤버의 비주얼이 눈길을 끈다. 또한 기타를 든 채 모닥불 앞에 둘러앉아 노래를 부르고, 종이에 시를 써 내려가는 듯한 이들의 모습은 낭만적 분위기를 더한다.투모로우바이투게더의 일본 싱글 'CHIKAI'는 오는 7월 3일 발매된다. 이 싱글에는 타이틀곡 'We'll Never Change'와 'Deja Vu [Japanese Ver.]', 'Kitto Zutto' 등 총 3곡이 수록된다.투모로우바이투게더는 현재 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S.'를 진행 중이다. 최근 미국 타코마, 오클랜드에서 공연을 마친 이들은 21~22일 로스앤젤레스, 26일 휴스턴, 29일 애틀랜타, 6월 1~2일 뉴욕, 6월 5~6일 로즈몬트, 6월 8일 워싱턴 D.C에서 월드투어의 열기를 잇는다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr