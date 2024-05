사진제공=RBW

그룹 원어스(ONEUS)가 힙한 매력의 탐정으로 변신, 완벽한 팀워크를 과시했다.원어스(서호, 이도, 건희, 환웅, 시온)는 20일 공식 SNS에 디지털 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'의 단체 콘셉트 포토를 업로드했다.공개된 사진 속 원어스는 각기 다른 포인트가 돋보이는 캐주얼 스타일링으로 힙한 매력을 뽐냈다. 다섯 멤버는 장난스럽게 카메라를 쳐다보거나, 벽에 기댄 채 여유롭게 포즈를 취하며 자유분방한 면모를 자랑했다. 특히, 베레모 등을 원어스만의 트렌디한 개성으로 소화, 전에 없던 새로운 탐정의 탄생을 기대케 한다.원어스는 그간 프로필 클립, 콘셉트 티저, 뮤직비디오 티저 등 잇단 티징 콘텐츠를 통해 의문의 사건을 뒤쫓는 탐정의 좌충우돌 스토리를 예고해 궁금증을 최고조로 높였다.'Now (Original by Fin.K.L)'는 원어스가 데뷔 후 처음으로 선보이는 리메이크곡으로, 그룹 핑클이 지난 2000년 발매한 'Now'를 원곡으로 한다. 강렬한 무드의 원곡에 원어스만의 트렌디한 색깔을 더해 색다른 매력을 전한다. 특히, 댄서 아이키가 안무 제작에 참여, 파워풀하면서도 세련된 퍼포먼스로 원어스와 환상적인 시너지를 뽐낼 예정이다.원어스는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Now (Original by Fin.K.L)'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr