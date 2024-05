아르테미스, 유니크 완전체 기대 폭발…'달' 단체 콘셉트 포토 공개

그룹 아르테미스(ARTMS)의 특별한 콘셉트가 설렘을 키웠다.모드하우스는 17일 0시 아르테미스의 공식 SNS 채널에 첫 완전체 앨범 'Dall(달, Devine All Love & Live)'의 단체 콘셉트 포토를 공개, 글로벌 우리(OURII, 팬덤명)에게 두근거림을 안겼다.앞서 개인 콘셉트 포토로 강렬함을 드러냈던 아르테미스 멤버들. 이들의 새로운 단체 콘셉트는 글로우 룩을 착용, 신비 무드까지 장착하며 눈길을 끌었다. 특히 아르테미스의 완전체로 선보이는 빛나는 합에 앨범을 향한 기대감이 한껏 달아오르고 있다.아르테미스는 오는 31일 오후 1시 첫 정규앨범 'Dall'을 발매하고 팬들과 인사를 나눈다. 아르테미스와 '달'의 특별한 이야기, 그리고 이달의 소녀 시절 발매한 'Love & Live'를 떠올리게 만드는 작명으로 발표 예고부터 큰 관심을 받았다.아르테미스는 타이틀곡 'Virtual Angel'로 본격적인 완전체 활동에 돌입할 예정. 이에 앞서 프리미어 싱글 'Flower Rhythm', 'Candy Crush', 'Air', 'Birth'를 선보이며 예열을 마쳤으며, 'url', 'Sparkle', '은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서(The Hichhiker's Guide to the Galaxy)', 'Unf/Air', '조난', 'Butterfly Effect' 등 총 11개의 다채로운 트랙이 첫 완전체 앨범에 풍성함을 더할 전망이다.한편 아르테미스는 'Dall' 발매에 앞서 더욱 다양한 콘텐츠들로 팬들과 소통할 계획. 이들이 보여줄 새로운 이야기에 벌써부터 뜨거운 호기심이 모이고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr