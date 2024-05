배우 한예슬이 근황을 전했다.한예슬은 지난 14일 자신의 소셜미디어에 "온 마이 웨이 투 허니문(On my way to honeymoon)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 공항으로 보이는 곳에서 캐리어를 끌고 있는 한예슬의 모습이 담겨있다.한예슬은 지난 7일 자신의 유튜브 채널 '한예슬 is'에서 10살 연하 남자친구와 혼인 신고를 했다고 밝힌 바 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr