그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE/성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)김규빈이 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 미니 3집 'You had me at HELLO (유 해드 미 앳 헬로우)' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 'Feel the POP(필 더 팝)'은 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 ZEROBASEONE과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 터뜨려, 리스너들에게 최고의 시간을 선물하겠다는 의지가 담겼다조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr