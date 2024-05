제로베이스원, 미니 3집 발매 기념 쇼케이스

13일 오후 6시 발매

그룹 ZEROBASEONE 리키/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 제로베이스원 리키가 일본 공연에서 현지 팬들의 떼창에 큰 감동을 받았다며 평생 잊지 못할 기억으로 꼽았다.그룹 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 13일 오후 2시 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어 마스터카드홀에서 미니 3집 'You had me at HELLO'(유 해드 미 앳 헬로우) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.리키는 지난 1년 동안 가장 잊지 못할 순간이 무엇이냐는 질문에 "일본 공연에서 제로즈(팬덤 명)가 다같이 반주 없이 'YURA YURA'(유라 유라)를 너무 잘 불러주셔서 평생 잊지 못할 기억으로 남았다"고 답했다.같은 질문에 김지웅은 팬 콘서트를 가장 기억에 남는 순간으로 꼽았다. 그는 "팬 콘서트에 우리 부모님도 오시고 많은 분들이 오셨는데 멤버들이 등장할 때 소름이 돋았던 것 같다. 앞으로도 잊지 못할 모습 팬들에게도 보여주고 싶다"고 밝혔다.미니 3집 타이틀곡 'Feel the POP'(필 더 팝)은 D&B, UK garage, Jersey club 등 다양한 리듬이 섞인 POP 장르로, 제로베이스원의 음악적 도전을 보여주는 곡이다. 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 제로베이스원과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 날려버릴 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담았다.또한, 앨범명과 동일 곡명인 'You had me at HELLO'에는 사랑이 주는 행복에 가슴 벅찬 청춘의 이야기가 담겼다. 지난 2개 앨범에서 이어온 운명적 만남 후 첫눈에 반한 청춘 3부작을 완성하는 앨범이다.제로베이스원은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 'You had me at HELLO' 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr