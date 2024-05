사진제공=모드하우스

그룹 트리플에스(tripleS) '완전체'에 글로벌 관심이 쏟아지고 있다.모드하우스에 따르면, 트리플에스의 첫 정규 앨범 'ASSEMBLE24'의 타이틀곡 'Girls Never Die'(걸스 네버 다이) 뮤직비디오는 13일 오전 8시 기준 640만 조회수를 넘어섰다. 특히 공개 이후 약 5일 만에 거둔 성적이란 점에서 눈길을 끌었다.아울러 'Girls Never Die'는 글로벌 뮤직 플랫폼 스포티파이에서도 100만 스트리밍을 돌파하며 트리플에스 '완전체'를 향한 전 세계 웨이브(WAV, 팬덤명)의 뜨거운 사랑을 실감케 했다.트리플에스는 지난 8일 첫 정규앨범이자 스물네 명의 멤버가 모두 참여한 'ASSEMBLE24'를 발매하고 완전한 탄생을 알렸다.타이틀곡 'Girls Never Die'는 제목에서 드러나듯 고난과 어려움 속에서도 무너지지 않는 소녀들의 의지를 드러내는 작품이다. 특히 'Girls Never Die'의 경우 그래비티(Gravity)를 통해 팬들이 직접 타이틀곡으로 정했다는 점에서 남다른 의미를 갖는다.특히 트리플에스는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 연달아 출연, 위로와 꿈을 담은 메시지는 물론 압도적인 'Girls Never Die' 퍼포먼스를 선사했다.트리플에스는 2주차 활동에 돌입해 음악 프로그램 출연은 물론, 다양한 채널과 콘텐츠로 팬들과 적극 소통에 나설 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr