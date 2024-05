/사진 = 웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 강렬함 속에서도 환히 빛나는 '청량베이스원'의 면모를 예고했다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 7일과 8일 공식 SNS에 미니 3집 'You had me at HELLO'(유 해드 미 앳 헬로우)의 'ECLIPSE'(이클립스) 버전 단체 및 개인 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진 속 ZEROBASEONE은 SF 영화에 나올 법한 도심 배경에서 포착, 강렬함에 청량 한 스푼 섞은 비주얼로 눈길을 끌었다. 해가 가려지는 일식을 여름밤에 비유, 화려한 네온 라이트가 ZEROBASEONE의 자유분방한 에너지를 한층 돋보이게 한다.이로써 ZEROBASEONE은 세 가지 버전의 신보 콘셉트 포토를 공개했다. 이들은 태양의 강렬함을 녹인 'SOLAR'(솔라) 버전, 물속에 있는 듯한 공간감이 신비로운 'SUNSHOWER'(선샤워) 버전, 여름밤 일탈을 꿈꾸게 하는 'ECLIPSE' 버전 등 청량 콘셉트를 각기 다르게 소화하며 '청량베이스원'의 면모를 유감없이 뽐냈다.미니 3집 'You had me at HELLO'는 지난 2개 앨범에서 이어진 운명적 이야기의 대미를 장식하는 앨범이다. 사랑이 주는 행복에 가슴 벅찬 청춘의 이야기를 ZEROBASEONE만의 음악과 퍼포먼스로 담아냈다.타이틀곡 'Feel the POP'(필 더 팝)은 청춘이라면 누구나 직면하게 되는 망설임, 걱정, 고민 등을 ZEROBASEONE과 함께 하는 순간만큼은 모두 잊고 날려버릴 수 있게, 최고의 시간을 선물하겠다는 의지를 담아낸 곡이다. 모든 부정적 감정을 터뜨려(POP), 리스너들에게 잊지 못할 순간을 선물할 예정이다.한편, ZEROBASEONE의 미니 3집 'You had me at HELLO'는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr