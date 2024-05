사진제공=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 일본에서 정식 데뷔하며 인기 상승세를 이어간다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 오는 7월 10일 일본 첫 번째 싱글 'AND,'(앤드)를 발매하고 현지에서 정식 데뷔한다. 'AND,'에는 한국에서 발매한 음반의 타이틀곡인 'One and Only'(원 앤 온리, 데뷔 싱글 'WHO!'), '뭣 같아'(미니 1집 'WHY..'), 'Earth, Wind & Fire'(어스, 윈드&파이어, 미니 2집 'HOW?')의 일본어 버전과 일본 오리지널 곡까지 총 4개 트랙이 수록된다.특히 보이넥스트도어가 지난달 한국에서 발매한 미니 2집 'HOW?'(하우?)가 일본에서 큰 인기를 끌면서 데뷔 싱글 'AND,'를 향한 기대감이 커지고 있다. 이들은 'HOW?'로 전작 대비 무려 2배에 육박하는 초동(발매 첫 일주일 판매량)을 달성하며 오리콘 주간 차트인 주간 앨범 랭킹, 주간 합산 앨범 랭킹에서 2관왕을 차지했다. 빌보드 재팬 '핫 앨범' 차트에서도 1위에 올랐고, 일본 라인뮤직의 '일간 앨범 톱 100'에서는 5일간(4월 17~21일 자) 정상에 이름을 올렸다.또한 보이넥스트도어는 일본 최대급 음악 페스티벌인 '서머 소닉 2024'(SUMMER SONIC 2024, 이하 '서머 소닉')에 초대돼 공연계를 이끌 특급 기대주로 급부상했다. '서머 소닉'은 일본의 최정상 아티스트뿐 아니라 전 세계의 톱 뮤지션이 참석하는 아시아 최대 도심형 음악 축제다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr