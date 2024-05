뉴진스, '본질'의 힘…민희진-하이브 내홍에도 '버블검' 유튜브 주간차트 강타

사진제공=어도어

뉴진스(NewJeans)가 컴백 전 선공개한 'Bubble Gum' 뮤직비디오 하나만으로 국내외 음악팬들의 마음을 사로잡고 있다.지난 5일 발표된 유튜브 최신 차트(집계기간 4월 26일~5월 2일)에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 'Bubble Gum'이 한국 주간 인기 뮤직비디오와 인기곡 부문에서 모두 1위를 차지했다. 또한 'Bubble Gum'은 유튜브 글로벌 주간 인기 뮤직비디오와 인기곡 차트에서도 각각 2위, 5위에 올라 전 세계적인 관심을 증명했다.아직 정식 음원 발매 전인 곡임에도 뉴진스의 글로벌 영향력과 파급력을 짐작케 한다. 'Bubble Gum'은 오는 24일 발매되는 뉴진스 새 더블 싱글 'How Sweet'의 수록곡이다. 뉴진스는 전작들처럼 이번에도 뮤직비디오 풀버전을 먼저 공개하면서, 오직 음악과 콘텐츠로 대중에게 다가가는 승부수를 던졌다.이 노래의 뮤직비디오는 퍼포먼스 중심이 아닌 서정적인 영상미와 자연스러운 스토리텔링이 특징이다. 안무를 따라 하기 위해 수십, 수백 번 돌려보는 영상이 아닌 뉴진스의 음악 감성 그 자체로 빛나는 뮤직비디오라는 점에서 더 큰 의미가 있다.'Bubble Gum' 뮤직비디오에는 뉴진스 멤버들의 순수하고 무해한 매력이 담겼다. 캠코더로 찍은 듯한 색감의 화면 속 멤버들은 여름 내음 물씬 풍기는 집에 모여 장난치며 웃고 떠든다. 푸른 바닷가에서 새하얀 옷을 입고 자유롭게 뛰며 춤을 추는 장면은 아름다운 청춘의 한 장면을 그려낸다. 캠코더, VHS 테이프, 풍선껌, 구형 선풍기, 구슬 등 유년시절 추억을 떠오르게 하는 오브제와 아련한 영상미는 레트로 이상의 세련된 감성을 만들어내 폭넓은 연령대로부터 호응을 얻고 있다.음악도 청량하다. 피리 소리, 신스 사운드 등을 활용해 시원한 분위기를 연출했고, 멤버들의 청아하고 살랑거리는 음색이 더해져 언제 들어도 듣기 편한 노래가 완성됐다. 이를 두고 미국 매체 업록스는 "다가오는 여름날에 완벽한 사운드 트랙이 될 경쾌한 팝"이라고 했다. 또 다른 미국 매체 나일론은 "뮤직비디오는 통통 튀는 팝 트랙만큼이나 달콤한 향수를 불러일으킨다"라고 표현했다.6월 일본 데뷔를 앞두고 있는 뉴진스는 세계적인 팝아티스트 무라카미 다카시와 협업도 예고했다. 일본 데뷔 싱글 'Supernatural'의 수록곡 'Right Now' 티저에는 뉴진스와 무라카미 다카시가 컬래버레이션한 '뉴진스 X 다카시마' 캐릭터가 등장한다. 빈티지한 색감이 돋보이는 약 28초 짧은 분량의 티저임에도 한 편의 팝아트 작품 같다는 호평을 받고 있다.이처럼 뉴진스는 5월, 6월 싱글 모두 각각 한 편의 영상만으로 큰 반향을 일으키고 있다. 뉴진스는 오는 24일과 내달 21일 한국과 일본에서 각각 더블 싱글을 발매하고 양국을 오가며 활발한 활동을 할 예정이다. 내달 26~27일에는 도쿄돔에서 대규모 팬미팅을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr