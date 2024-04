유나이트, 신곡 'GEEKIN' 두 번째 MV 티저 공개…역대급 컴백 예고

브랜뉴뮤직 소속 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 새 앨범 ‘ANOTHER’의 타이틀곡 ‘GEEKIN’의 두 번째 MV 티저를 공개했다.금일(30일) 0시, 유나이트는 공식 SNS 채널들을 통해 6TH EP ‘ANOTHER’의 타이틀곡 ‘GEEKIN’의 두 번째 MV 티저를 공개했는데, 영상 속엔 링 위에 오른 복싱 선수를 연상시키는 군무와 어둠 속에서 펼쳐지는 댄스브레이크, 그리고 샴페인과 돈다발을 뿌리며 자유롭게 즐기는 유나이트의 매력 넘치는 모습들이 담기며 이번 컴백에 대한 기대감을 한껏 끌어 올렸다.특히, 이번 티저에서 공개된 멤버 스티브의 저음 보이스가 돋보이는 유니크한 랩과 메인 래퍼 DEY의 감각적인 후렴구는 기존 케이팝의 흐름과는 결을 달리하는 유나이트만의 힙합으로 듣는 이들의 두 귀를 짜릿하게 만들었다.또한, 지난 29일 0시에 공개된 하이라이트 메들리에서는 타이틀곡 ‘GEEKIN’ 외에도 2000년대 힙합 특유의 질감이 느껴지는 파티 넘버 ‘How We Do’, 개성 넘치는 힙합 트랙 ‘Poco Loco’와 ‘ONE+WON’에 유나이트만의 청량미 넘치는 하우스 팝 댄스 트랙 ‘OMH (Out My Head)’까지 앨범명 ‘ANOTHER’에 걸맞은 치밀한 완성도의 트랙들을 살짝 공개하며 컴백에 대한 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다.한편, 유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 바로 내일인 5월 1일 오후 6시에 전격 발매되며,발매 당일 오후 4시 반포 한강공원 수변 무대에서 진행되는 공개 쇼케이스에서 신곡 ‘GEEKIN’의 무대를 최초 공개할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr