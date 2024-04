엠카운트다운

Mnet ‘엠카운트다운’에서 글로벌 K-POP 팬들을 열광케 할 초호화 라인업을 예고했다.오늘(25일) 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서는 엔시티(NCT) 도영의 솔로 데뷔 무대가 준비된다. 도영은 첫 솔로 앨범 ‘청춘의 포말(YOUTH)’ 타이틀곡 ‘반딧불 (Little Light)’을 비롯해 자작곡 ‘새봄의 노래 (Beginning)’까지 두 곡의 무대를 선사한다. 청춘이 느끼는 다양한 순간의 감정들을 노래한 이번 신보를 통해 솔로 아티스트의 존재감을 증명할 것으로 기대를 모은다.(여자)아이들 우기(YUQI)도 오늘 ‘엠카운트다운’에서 솔로 데뷔 무대를 펼친다. (여자)아이들로 데뷔한 후 6여 년 만에 솔로 아티스트로 정식 데뷔하는 우기는 오늘 ‘엠카운트다운’을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘YUQ1’의 타이틀곡 ‘FREAK’(프리크) 무대를 선사한다. 풍부한 성량과 넓은 음역대, 한계 없는 장르 소화력을 모두 갖춘 우기가 솔로 아티스트로 어떤 매력을 각인시킬지 주목된다.컴백에 앞서 선공개곡으로 돌아온 ZEROBASEONE(제로베이스원)의 무대도 놓칠 수 없다. ZEROBASEONE은 오늘 ‘엠카운트다운’에서 세 번째 미니앨범 ‘You had me at HELLO’(유 해드 미 앳 헬로우)의 수록곡 ‘스웨트’(SWEAT) 무대를 음악방송 최초로 선보일 예정이다. 여름의 뜨거움과 열정을 매력적으로 그린 ZEROBASEONE표 청량 에너제틱 바이브 가득한 무대를 완성할 것으로 기대를 모은다.탄탄한 라이브 퍼포먼스로 음악팬들의 호평을 받고 있는 신인 걸그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)도 오늘 특별한 무대와 함께 ‘엠카운트다운’을 찾는다. 베이비몬스터는 밴드 편곡 ‘쉬시’(SHEESH) 무대로 글로벌 팬들을 찾을 예정이다. 새롭게 편곡된 밴드 사운드에 맞춰 보다 강렬한 라이브 퍼포먼스를 선보일 이들의 무대에 이목이 모인다.컴백 열기를 이어가는 보이넥스트도어, 라이즈 등 대세 K-POP 아티스트들과 함께하는 이번 주 Mnet ‘엠카운트다운’은 오늘(25일) 오후 6시에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr