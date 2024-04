사진 제공 = 아이윌미디어

가수 겸 배우 육성재가 티징 포스터를 공개, 솔로 컴백 초읽기에 들어갔다.육성재는 25일 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely(엑시비션 : 룩 클로슬리)' 티징 포스터를 공개했다.포스터에는 테이프로 벽에 붙여진 또 하나의 포스터가 담겼다. 그 안에는 육성재의 신보 제목을 나타낸 글과 함께 전시회장의 모습을 표현한 듯한 이미지가 그려져 있다.이미지 속 전시회장의 한가운데에는 밝은 빛을 뿜어내고 있는 사각형 조형물이 설치됐고, 내부에는 스탠딩마이크 앞에 선 육성재의 모습이 조그맣게 들어갔다. 티징 포스터가 육성재의 새 앨범에서 어떤 의미를 지니고 있을지 궁금증을 자아낸다.'EXHIBITION : Look Closely'는 지난 2020년 발매한 'YOOK O'clock'(육 어 클락) 이후 육성재가 약 4년 만에 솔로 가수로서 발표하는 신보다. 최근 새롭게 오픈한 공식 유튜브 채널 '육캔두잇'으로 팬들과 소통 중인 그는 이번 솔로 앨범을 통해 새로운 모습으로 팬들을 마주할 예정이다.육성재의 새 솔로 앨범 'EXHIBITION : Look Closely'는 5월 9일 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr