사진제공 = 소리날리

tvN 드라마 '눈물의 여왕' OST '미안해 미워해 사랑해'가 드라마 화제성과 더불어 인기를 보여주고 있다.최고 시청률 26%를 돌파한 '눈물의 여왕' OST Part.4 '미안해 미워해 사랑해'가 국내 주요 온라인 음원사이트 멜론을 비롯해 지니뮤직, 벅스, 플로 실시간 차트 TOP 10 진입에 성공했다.'미안해 미워해 사랑해'는 서정적인 멜로디 라인과 가수 크러쉬의 따뜻한 음색이 어우러진 곡이다. 해당 OST는 백현우(김수현 분)와 홍해인(김지원 분)의 감정선이 최고조에 달한 주요 명장면에 삽입되며 수많은 시청자들의 과몰입을 유발하기도 했다.앞서 '눈물의 여왕'의 OST는 방영 전부터 화려한 가창 라인업으로 기대감을 높인 바 있다. 발매 이후 꾸준한 차트 기록 상승세를 보이며 주요 음원사이트 차트 TOP 10위 내에 안착한 이 곡 외에도 폴킴과 헤이즈, 부석순(SEVENTEEN)이 참여한 OST 역시 주요 차트에 진입했다.'눈물의 여왕'은 '내조의 여왕', '별에서 온 그대', '사랑의 불시착' 등 다수의 드라마를 연이어 히트시킨 박지은 작가의 작품이다. 배우들의 명품 연기와 뛰어난 연출력, 그리고 몰입감을 높이는 웰메이드 음악의 조화로 대중의 호평을 받고 있는 것은 물론, 7주 연속 자체 최고 시청률을 경신하며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.크러쉬의 단독 콘서트 '2024 CRUSH CONCERT 'May I be your May?''(2024 크러쉬 콘서트 '메이 아이 비 유어 메이?')는 인터파크 티켓을 통해 24일 오후 8시부터 팬클럽 선예매, 오는 25일 오후 8시부터 일반 예매가 진행된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr