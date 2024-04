(여자)아이들 우기, 6년 만에 첫 솔로 데뷔…미니 1집 'YUQ1' 기대 포인트

(여자)아이들 우기가 솔로 아티스트로서 첫 발걸음을 내디딘다.소속사 큐브 엔터테인먼트에서 금일(23일) 오후 6시 우기(YUQI)의 첫 번째 미니 앨범 'YUQ1'를 발매하며 솔로 아티스트로서 정식 데뷔한다. 그룹 (여자)아이들로 데뷔한 이후 6년 만이다. 이번 첫 솔로 미니 앨범 'YUQ1'의 기대 포인트 세 가지를 짚어봤다.이번 신보 'YUQ1'는 앨범명에서도 엿볼 수 있듯 '우기' 그 자체를 담아낸 앨범이다. 특히 우기의 이름 중 알파벳 'I'를 숫자 '1'로 표현하며 첫 앨범에 대한 강한 자신감을 시각적으로 표현했다.이에 걸맞게 우기는 신보의 타이틀곡 'FREAK'(프리크)를 비롯해 수록곡 'My Way'(마이 웨이), 'Drink It Up (Feat. pH-1)'(드링크 잇 업 (pH-1)), 'On Clap (Feat. Lexie Liu)'(온 클랩 (려위위)), 'Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))'(에브리타임)까지 총 7개 트랙 중 5개 트랙의 작사 및 작곡에 참여하며 첫 솔로 앨범에 대한 진정성과 완성도를 높였다. 그간 'i'M THE TREND'(아임 더 트렌드), 'All Night'(올 나잇) 등 (여자)아이들 노래의 작사, 작곡에 참여하며 완성형 프로듀싱 능력을 인정받은 우기이기에 리스너들의 기대가 더욱 뜨겁다.우기는 풍부한 성량과 넓은 음역대, 한계 없는 장르 소화력을 모두 갖춘 보기 드문 보컬리스트다. 다채로운 장르의 신보 'YUQ1'를 통해서도 1인 7색 보컬을 발휘하며 매 트랙마다 솔로 아티스트이자 보컬리스트로서의 존재감을 뚜렷하게 각인시킬 전망이다.특히 타이틀곡 'FREAK'로는 매력적인 Bossa 리듬과 밴드 사운드에 맞춰 힘 있는 보컬을 선사, 남들과 다른 점을 인정하고 오히려 이를 자신만의 개성으로 당당하게 소화하겠다는 'FREAK'(괴짜)로서의 자신감 넘치는 메시지와 함께 신선한 해방감을 안길 예정이다.'YUQ1'는 국내외 유수 뮤지션들의 지원 사격이 빛이 발하는 앨범이다. 수록곡 'Drink It Up (Feat. pH-1)'에는 래퍼 pH-1이 작사, 작곡, 피처링에 참여하며 곡의 다양성을 높였고, 'On Clap (Feat. Lexie Liu)'은 가수 려위위가 작사와 피처링으로 완성도를 더했다. 또한 민니 역시 수록곡 'Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))'에 피처링으로 힘을 보탰다.한편 우기의 첫 솔로 앨범 'YUQ1'는 오늘(23일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 오프라인 앨범은 24일부터 만나볼 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr