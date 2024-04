유나이트

브랜뉴뮤직 소속 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 새 앨범 'ANOTHER'의 트랙리스트를 공개했다.금일(18일) 0시, 유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 6TH EP 'ANOTHER'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡인 'GEEKIN'을 포함 'How We Do', 'Poco Loco', 'ONE+WON', 'OMH (Out My Head)'까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 'GEEKIN'은 유나이트 특유의 자유롭고 힙한 무드를 다이내믹하게 뽐내는 곡으로,처음 듣는 순간 입에서 맴돌 수밖에 없는 중독적인 코러스 파트 뿐만 아니라 멤버 스티브, DEY가 감각적으로 메이킹한 랩 벌스가 인상적인 곡이다.특히 그루브감이 돋보이는 완성도 높은 퍼포먼스는 유나이트만의 독보적인 매력을 한층 끌어올려 준다는 후문.이 밖에도 유나이트가 이 파티에서 가장 멋지고 쿨하게 노는 플레이어라는 것을 제대로 보여주는 1번 트랙 'How We Do', 레트로한 힙합 사운드를 유나이트만의 트렌디한 표현력으로 재해석한 뉴트로 힙합 트랙 'Poco Loco', 멤버 DEY가 단독 작사해 유나이트의 발칙한 야망을 재치 있게 표현하고, 경문이 함께 멜로디 메이킹에 참여해 완성한 힙합 트랙 'ONE+WON', 첫 번째 팬 콘서트에서 깜짝 선공개해 팬들의 뜨거운 관심을 모았던 하우스 팝 댄스 트랙 'OMH (Out My Head)'까지.한편, 유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 오는 5월 1일 오후 6시에 전격 발매되며,발매 당일 오후 4시에 반포 한강공원 수변 무대에서 타이틀곡 'GEEKIN'의 무대를 선공개하는 무료 공개 쇼케이스를 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr