사진=Mnet '엠카운트다운' 캡처

그룹 루셈블(Loossemble)이 특별한 매력으로 '엠카운트다운'을 사로잡았다.루셈블은 18일 오후 방송한 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 두 번째 미니앨범 'One of a Kind'의 타이틀곡 'Girls' Night' 퍼포먼스를 선사했다.루셈블은 흠 잡을 데 없는 라이브는 물론 한층 디테일에 집중한 표정 연기, 그리고 감탄을 자아내는 군무와 함께 'Girls' Night'을 소화했다. 팬들은 환호와 박수를 보냈다.루셈블의 새로운 미니앨범 'One of a Kind'는 '우연이 아닌 선택이 운명을 만든다'는 메시지를 전하는 작품이다. 타이틀곡 'Girls' Night'을 통해 어둠을 뚫고 나아가는 용기와 꿈을 전달한다.타이틀곡 'Girls' Night'을 비롯해 두 번째 미니앨범 'One of a Kind'는 전 온라인 음악 사이트에서 감상 가능하다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr