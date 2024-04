82메이저, 타이틀곡 무드 비주얼 공개

그룹 82메이저가 강렬한 느낌의 타이틀곡 무드 비주얼을 공개했다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 15일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'BEAT by 82(비트 바이 에이티투)'의 타이틀곡 개인 및 단체 무드 비주얼 포토를 업로드했다.흑백톤으로 구성된 무드 비주얼 포토 속에는 시크하면서도 강렬한 카리스마를 발산중인 82메이저의 모습이 담겼다. 멤버들은 개인컷과 단체컷을 통해 자연스러운 포즈, 자신감 넘치는 눈빛, 훈훈한 비주얼로 보는 이들의 시선을 사로잡았다.특히 이번 무드 비주얼 포토가 공개되면서 타이틀곡에 대한 관심이 모아지고 있다. 과연 타이틀곡에 어떤 의미가 담겼을지, 82메이저가 어떤 콘셉트의 음악과 무대를 선보일지 팬들의 기대감이 높아지고 있다.'BEAT by 82'는 지난해 10월 발매한 데뷔 싱글 'ON' 이후 82메이저가 약 6개월 만에 공개하는 새 앨범으로, 힙합과 K팝을 절묘하게 매치한 개성 넘치는 음악들이 수록됐다. 특히 출중한 프로듀싱 능력을 보유한 멤버 전원이 곡 작업에 참여하며 자신들의 뚜렷한 정체성을 담아냈다.82메이저는 대한민국의 국가번호 '82'와 우리나라를 대표하는 '메이저'가 되겠다는 포부를 갖고 지난해 10월 데뷔한 신인 그룹으로, 팀명은 '에이티투메이저'로 읽는다. 멤버들은 루키답지 않은 탄탄한 라이브 실력과 무대매너로 '공연형 아이돌'이라는 수식어를 얻었으며 매력적인 비주얼, 우월한 피지컬로도 눈도장을 찍었다.한편 82메이저의 첫 번째 미니앨범 'BEAT by 82'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr