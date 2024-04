사진=유튜브 채널 '채널십오야'

사진=tvN '뿅뿅 지구오락실' 시즌2 캡처

'뿅뿅 지구오락실' 시즌3 공개를 앞두고 출연진이 팬들과 소통했다.16일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 tvN '뿅뿅 지구오락실'의 나영석 PD, 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 '지락실 뛰뛰빵빵 스포라이브 찜질라이브 잠깐라이브'를 진행했다.네 사람은 찜질방에서 라이브로 시청자와 소통했다. 이영지는 "여긴 강원도 춘천이다. 우리가 운전해서 왔을지, KTX를 타고 왔을지 방송으로 확인해달라"며 본방송 시청을 당부했다.나영석 PD는 '지락실 뛰뛰빵빵'에 대해 "네 명 다 본업으로 바쁘니까 우리끼리 진짜 놀러 가는 걸 콘텐츠로 하자고 제안했다. 그런데 미미를 제외한 출연진들이 갑자기 면허를 따겠다며 내기를 시작했다. 경쟁이 붙으면서 여행은 뒷전이 됐다"고 이야기했다. '뿅뿅 지구오락실' 스핀오프 '뛰뛰빵빵'은 이들의 운전면허 취득 과정이 담길 예정으로 추측된다.네 사람은 근황을 공개했다. 안유진은 그룹 아이브가 컴백을 준비하고 있다고 했다. 그는 "'LOVE DIVE'로 시작해서 'After LIKE', 'I AM', 'Kitsch' 그리고 이제는 '해야'다"라면서 신곡을 스포일러했다. 이어 그는 "잠깐만. 나 말해도 되나?"라고 당황하다가 "말해버렸는데 어떻게 할 거야"라고 너스레를 떨었다.앞서 이영지는 안유진과 나영석 PD 생일 카페에 갔다가 인증샷을 SNS에 올려 화제를 끌었다. 이에 이영지는 "자고 일어났는데 '채널십오야' SNS 계정에 나영석 PD 생일 카페 글이 올라왔다. 내 계정이 태그됐다. 성수동에 가서 기분 좋게 찍어 올렸다"고 에피소드를 공개했다.2022년 6월 첫 방송한 '뿅뿅 지구오락실'은 이은지, 미미, 이영지, 안유진의 솔직하고 유쾌한 케미스트리로 많은 사랑을 받았다. 지난해 5월부터 7월까지 시즌2를 방송해 최고 시청률 4.1%를 찍었고 최종회는 2.9%를 기록했다. 시즌3도 예고한 상황에서 촬영 일정은 미정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr