크러쉬, 단독 콘서트 'May I be your May?' 메인 포스터 공개

가수 크러쉬(Crush)가 단독 콘서트의 기대감을 고조시켰다.크러쉬는 15일 오후 공식 SNS 채널을 통해 ‘2024 CRUSH CONCERT [May I be your May?](2024 크러쉬 콘서트 [메이 아이 비 유어 메이?]’의 메인 포스터를 공개하고 예비 관객들의 이목을 끌었다.‘2024 CRUSH CONCERT [May I be your May?]’는 오는 5월 18, 19일 서울 서대문구 연세대학교 노천극장에서 개최되는 크러쉬의 단독 콘서트다. 특유의 감성으로 매 연말연초 따스한 위로를 전해 온 크러쉬는 이번에도 역시 완성도 높은 귀호강 무대를 펼쳐 팬심을 사로잡을 전망이다.공개된 포스터 속 크러쉬는 눈부신 봄 햇살을 한 손으로 가린 채 하늘을 바라보며 여유로운 분위기를 풍긴다. 앞서 업로드된 무빙 포스터 역시 잔디밭에 놓인 소파에 편히 기대앉은 크러쉬가 평화롭게 바람을 맞는 모습이 담겨 있어 이번 공연을 통해 선사할 힐링 에너지에 대한 기대를 더했다.크러쉬는 2012년 싱글 ‘레드 드레스(Red Dress)’로 데뷔한 이후 감미로운 음색과 트렌디한 음악성으로 ‘오아시스(Oasis)’, ‘잊어버리지마’, ‘가끔’ 등 히트곡을 탄생시키며 인기몰이한 아티스트다. 크러쉬가 가창한 드라마 OST ‘잠 못드는 밤’, ‘Beautiful(뷰티풀)’, ‘둘만의 세상으로 가’, ‘미안해 미워해 사랑해’ 등 역시 작품의 흥행과 시너지를 발휘하며 사랑받았다.JTBC ‘비긴어게인 코리아’에 출연해 라이브 장인 면모를 뽐낸 크러쉬는 이후 꾸준한 공연으로 팬들과 만남을 가졌다. 크러쉬의 전국투어 콘서트는 관객들의 만족감을 200% 충족시킨다는 평과 함께 흥행을 이어가는 중이다.지난해 데뷔 10주년을 맞이하며 정규 3집 ‘wonderego(원더이고)’를 발매한 크러쉬. 타이틀곡 ‘흠칫(Hmm-cheat)’과 ‘미워(Ego)’가 국내 주요 음원 사이트 차트를 점유하고 아이튠즈와 애플 뮤직 차트에도 이름을 올리며 리스너들의 관심을 한몸에 받고 있는 그인 만큼, 치열한 티켓 예매 전쟁이 예고되고 있다.크러쉬의 단독 콘서트 ‘2024 CRUSH CONCERT [May I be your May?]’는 인터파크 티켓을 통해 24일 오후 8시부터 팬클럽 선예매, 25일 오후 8시부터 일반 예매가 진행된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr