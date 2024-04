키스오브라이프, Midas Touch→'Nothing으로 라이브 '끝판왕' 면모

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 수록곡 무대를 방송 최초로 공개한다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오늘(16일) 오후 방송되는 SBS M, SBS FiL '더쇼'에 출연해 수록곡 'Nothing'의 무대를 최초로 선보인다. 타이틀곡 'Midas Touch'로 2000년대 댄스 음악을 트렌디하게 재현했던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 'Nothing'을 통해 대중들에게 보컬리스트로서의 역량과 진한 감성을 드러낼 예정이다.특히 이번 무대에서는 화려한 퍼포먼스를 중심으로 한 ‘Midas Touch’와 더불어 별도의 퍼포먼스 없이 멤버들의 목소리만으로 가득 채우는 ‘Nothing’까지 함께 만나 볼 수 있어 더욱 기대를 모은다.'Nothing'은 미디엄 템포의 2000년대 사운드를 현대적 감성으로 재해석한 알앤비 트랙으로 현악기와 건반을 중심으로 만들어낸 풍부한 사운드와 멤버들의 보컬이 돋보이는 곡. 변해버린 상대방을 바라보는 마음을 표현한 가사와 매력적 보이스, 진한 감정선 등이 어우러지며 국내외 팬들에게 사랑받고 있다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 신곡 'Midas Touch'가 최근 커리어 하이를 달성하며 대세 걸그룹으로 자리 잡고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr