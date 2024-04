빌리, 첫 팬콘서트 'Your B, I'm B (Belllie've You)' 개인 포스터 공개

그룹 빌리(Billlie)가 봄을 알리는 화사한 비주얼로 국내 첫 팬콘서트에 대한 기대감을 높였다.빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 오늘(16일) 공식 SNS에 첫 팬콘서트 'Billlie The 1st Fan-Con 'Your B, I'm B (Belllie've You)'의 개인 포스터를 게재했다.공개된 사진 속 빌리는 각자의 개성을 살린 화이트 톤의 의상으로 청초한 비주얼을 자랑했다. 꽃과 컨페티 등의 소품을 활용해 다양한 표정과 포즈를 선보이며 7인 7색 우아한 매력을 배가했다.빌리는 오는 5월 4일 국내에서 첫 팬콘서트를 개최, 약 120분간 다채로운 코너로 팬들과 소통하는 것은 물론 평소 국내외 리스너들에게 많은 사랑을 받았던 타이틀곡 외에도 팬콘서트에서만 만날 수 있는 특별한 무대를 꾸밀 예정인 가운데, 일곱 멤버 모두가 함께 한다는 점에서 팬들의 기대감이 더욱 커지고 있다.특히, 이번 팬콘서트는 그 자체로 빌리가 빌리브(공식 팬덤명)에게 전하는 메시지와도 같다. 데뷔 전부터 팬송 선공개로 감사함을 전하고, 총 다섯 곡의 팬송을 꾸준하게 발매해 온 것처럼, 앞으로 빌리가 써 내려갈 이야기에 팬들을 초대, 특별한 시간을 예고한다.한편, 빌리의 첫 팬콘서트 'Billlie The 1st Fan-Con 'Your B, I'm B (Belllie've You)'는 내달 4일 오후 4시 서울 영등포구 명화라이브홀에서 진행된다. 빌리의 첫 팬콘서트는 오는 17일 오후 7시부터 인터파크 티켓을 통해 예매가 가능하다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr