사진=사람엔터테인먼트

배우 최희진이 사람엔터테인먼트(이하 '사람엔터')와 전속계약을 체결했다.지난 15일 사람엔터는 "매력적인 비주얼과 무한한 잠재력을 가진 배우 최희진과 전속계약을 체결했다"고 밝혔다. 이어 "배우 최희진이 사람엔터의 체계적인 시스템을 바탕으로 국내외를 넘나들며 다양한 분야에서 활동할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.2018년 플레이리스트 오리지널 '이런 꽃 같은 엔딩'으로 데뷔한 최희진은 이후 드라마 '힘쎈여자 강남순', '힙하게', 'D.P. 시즌2', ‘O'PENing - 목소리를 구분하는 방법’, ‘최고의 엔딩’, 영화 '불도저에 탄 소녀', '거래완료', '옆집사람' 등 다수의 작품에 출연하며 배우로서의 입지를 탄탄히 다졌다. 특히 올해는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '로얄로더'와 DAY6(데이식스)의 신곡 'Welcome to the Show'(웰컴 투 더 쇼) 뮤직비디오에 연이어 출연하며 주목받았다.작품마다 다양한 모습으로 대중들을 만나고 있는 배우 최희진이 사람엔터와 함께 활발한 활동을 예고해 기대를 더하는 가운데, 앞으로의 행보에 귀추가 주목된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr