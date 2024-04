가수 하성운/사진=하성운 인스타그램 캡처

남자 솔로 가수 하성운이 '함께 꽃구경 가고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '함께 꽃구경 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 그는 지난해 10월 육군 현역으로 입대해 현재 복무 중이다. 2월 그의 솔로 데뷔 5주년을 맞아 소속사 빅플래닛메이드엔터 공식 유튜브 채널을 통해 축전 영상을 공개했다. 하성운은 "하늘(HA:NEUL, 팬덤명) 여러분, 오늘 제가 솔로 데뷔 5주년을 기념해 사진을 찍었다. 팬들께 선물이 됐으면 좋겠고, 예쁘게 봐주시고 많이 귀여워해달라. 여러분 사랑한다"라고 전했다. 하성운은 오는 23일 전역 예정이다.2위에는 그룹 더보이즈의 주연이 차지했다. 주연은 지난달 29일 패션 매거진 모델료 전액을 유엔세계식량계획(World Food Programme·WFP)에 어린이를 위해 써달라며 기부했다. 그는 "이번 캠페인이 전 세계의 어린이들이 기아에서 벗어나 더 건강하게 성장할 수 있는 세상을 만드는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다. 앞으로도 전 세계 어린이들을 돕는 따뜻한 활동에 지속해서 관심을 갖고 동참하도록 노력하겠다"고 말했다.3위에는 그룹 아스트로의 차은우가 이름을 올렸다. 그의 주연작 MBC '원더풀 월드'는 9%대 시청률을 기록하며 지난 13일 유종의 미를 거뒀다. 지난 13일 차은우는 싱가포르 THE STAR THEATRE(더 스타 시어터)에서 단독 팬콘 '2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator''(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])를 마쳤다. 그는 이달 20일 인도네시아, 26일 홍콩, 6월 브라질과 멕시코에서 팬콘 투어 '2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]'를 이어갈 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '국민안전의 날을 맞이해 평소 안전의 중요성을 잘 알 것 같은 여자 가수는?' ,'국민안전의 날을 맞이해 평소 안전의 중요성을 잘 알 것 같은 남자 가수는?', '국민안전의 날을 맞이해 평소 안전의 중요성을 잘 알 것 같은 여자 트로트 가수는?, '국민안전의 날을 맞이해 평소 안전의 중요성을 잘 알 것 같은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr