사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 최근 공식 유튜브 채널에 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY'(플래닛 나인 : 아이소트로피)의 타이틀곡 '추억의 소각장'(Beautiful Ashes)의 개인별 뮤직비디오 티저를 업로드했다.공개된 영상 속 원위는 재가 흩날리는 공간을 배경으로 감정 연기를 펼치고 있다. 공허하고 쓸쓸한 분위기 속에 눈물을 흘리며 절규하는 모습이 보는 이들에게 여운을 전해준다. 여기에 멤버들의 화려한 밴드 퍼포먼스가 더해져 본편에 대한 기대감을 높였다.이와 함께 "아직도 생각이 나 처음 들어보는 너의 목소리", "예쁜 재가 되어 훨훨 날아올라 모두 버려야겠지" 등 노랫말이 공개됐다. 멤버 용훈과 기욱이 작곡과 작사에 참여해 이목을 모은다.'Planet Nine : ISOTROPY'는 원위가 완전체로 약 1년 3개월 만에 발매하는 앨범이다. 상태가 바뀌어도 성질은 변하지 않음을 의미하는 'ISOTROPY'처럼, 원위만의 정체성을 유지하면서도 한층 발전된 음악을 선보인다. 새 앨범에는 멤버들의 자작곡 6곡을 수록, 한층 견고해진 원위만의 음악 세계를 입증한다.원위는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr