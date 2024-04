사진제공=SM엔터테인먼트

사생활 논란으로 그룹 NCT에서 탈퇴한 가수 루카스가 솔로 데뷔 무대에 선다.2일 오후 방송되는 SBS M '더쇼'에는 루카스의 솔로 데뷔 무대가 최초 공개된다. 역동적이고 에너제틱한 매력과 루카스만의 힙합 무드를 담아낸 타이틀곡 'Renegade'(레니게이드)에 이어 사랑에 빠진 순간을 가감 없이 표현한 자유로운 분위기의 수록곡 'Crushing On You'(크러싱 온 유)까지 선보인다.이외에도 다양한 아티스트들의 무대가 준비돼 있다. 귀엽고 힙한 빌런으로 돌아온 퍼플키스(PURPLE KISS), 완전체로 돌아와 더욱 업그레이드된 THE NEW SIX(더 뉴 식스)와 'XXL' 크기의 야망과 포부로 돌아온 영파씨(YOUNG POSSE), 폭발적인 에너지와 무대 장악력을 자랑하는 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)의 컴백 무대가 기다리고 있다. 이어 유니크한 감성으로 5세대 글로벌 루키에 등극한 아일릿(ILLIT), 신인답지 않은 완벽한 무대로 눈길을 끄는 UNIS(유니스)의 데뷔 무대까지 준비됐다.'더쇼'의 '챌린딩'에는 파워풀 퍼포먼스로 돌아온 무대 장인 앰퍼샌드원이 출격한다. '챌린딩'은 MC 푸딩즈(WayV 샤오쥔, CRAVITY 형준, UNIS 나나)의 주도로 컴백 스타들과 함께 핫한 챌린지를 제작하는 코너다. MC 형준이 '챌린딩'의 첫 시작을 열며 앰퍼샌드원 멤버들의 챌린지를 함께 제작한다. 앰퍼샌드원 멤버들은 팬들을 설레게 할 직진 고백 멘트는 물론, 강렬함 가득한 챌린지도 선보였다는 후문. '더쇼'는 이날 저녁 6시 SBS M, SBS F!L 채널 동시 방송.한편 루카스는 양다리 등 사생활 논란이 불거지며 활동을 잠정 중단한 바 있다. 그는 사과문을 통해 "제 지난 행동을 돌아보고 진심으로 반성하게 됐다. 그렇게 돌아본 제 과거 행동은 분명 잘못된 부분이었고, 팬 여러분께서 오랫동안 주신 성원과 지지를 저버린 무책임한 행동이었다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr