박나래·전현무, 살 엄청 빠졌네…날렵해진 턱선, 옷태 마저 헐렁 '바프 코앞' ('나혼산')[TEN이슈]

사진제공=MBC

코드 쿤스트가 MBC FM4U ‘배철수의 음악캠프’ 스페셜 DJ로 생애 첫 라디오 DJ 도전을 성공적으로 마쳤다. 대니 구는 ‘본업 천재’ 바이올리니스트로 ‘섹시함’을 뿜어냈다.지난 29일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘루틴맨’ 대니 구의 바이올리니스트 본업 일상과 라디오 스페셜 DJ가 된 코드 쿤스트의 모습이 공개됐다. 이날 가구 시청률은 수도권 기준 7.4%로 동시간대 1위, 금요일 예능 중 1위를 기록했다.최고의 1분은 대니 구가 차지했다. 그가 공연을 마친 후 함께 무대를 만든 동갑내기 지휘자에게 감사의 인사를 전하며 ‘양띠 친구’가 되는 장면으로, 무대 위에서 진지했던 모습과 다른 귀여운 ‘인싸’ 매력을 발산했다. 이에 분당 시청률은 9.2%까지 치솟았다.‘배철수의 음악캠프’ 스페셜 DJ로 활약한 코드 쿤스트의 라디오 생방송 첫날 비하인드가 공개됐다. 코드 쿤스트는 산 정상에 있는 ‘산(헬)스장’에서 아침 운동을 하며 정신과 체력을 단련하고, 역대 ‘배철수의 음악캠프’ 스페셜 DJ들의 자료를 보며 DJ 공부에 매진했다.또 중요한 자리인 만큼 스페셜 DJ 룩에도 신중에 신중을 기했다. 10kg 증량 후 도드라진 ‘제3의 눈’은 코드 쿤스트를 심란하게 만들기도. 스튜디오에서 무지개 회원들은 전현무와 코드 쿤스트의 ‘꼭지 대결’을 제안, 전현무는 “지면 분할 것 같아”라며 ‘꼭지 부심’을 드러내 폭소를 안겼다.코드 쿤스트는 해장국 집에서 전설의 ‘무디’ 전현무의 1대 1 코칭을 받았다. ‘배철수의 음악캠프’ 스페셜 DJ 유(有)경험자로서 조언을 아낌없이 방출했다. 우연히 이들을 발견한 박나래도 응원을 보탰는데, ‘팜유 보디 프로필’을 위해 다이어트 중인 ‘팜유 남매’ 전현무와 박나래의 몰라보게 달라진 투샷이 눈길을 모으기도.코드 쿤스트는 전현무와 헤어진 후 긴장한 모습으로 ‘배철수의 음악캠프’ 스튜디오에 입성했다. 생방송이 시작되자, 그는 특유의 능청스러운 매력으로 ‘코쿤향’ 가득한 진행을 보여줬다. 전현무는 보이지 않는 곳에서 코드 쿤스트를 챙기고, 직접 메시지를 보내는 등 든든한 형이자 선배로 힘을 더해 훈훈함을 자아냈다.그런가 하면, ‘청룡열차 특집’ 1탄의 주인공인 대니 구가 인천시립교향악단(인천시향)과 협연하는 모습이 이어졌다. 무한 텐션을 자랑하며 인천 송도에 위치한 클래식 전용 홀에 도착한 대니 구는 공연 전까지 루틴에 따라 시간을 알차게 보냈다. 리허설, 리허설 모니터링, 악기 점검, 손톱 손질, 식사, 식후 연습 등 한시도 쉬지 않았다.무대에 오른 대니 구는 감미로운 연주부터 웅장한 연주까지 본업 천재 바이올리니스트의 실력으로 좌중을 압도했다. 자작곡 ‘Will you be my home’을 부르는 대니 구는 달달한 꿀보이스를 자랑했다. 모두가 그의 음악에 빠져 있던 가운데, “살짝 섹시하다”라며 대니 구의 자화자찬 인터뷰가 이어지자 무지개 회원들은 웃음을 빵 터트렸다.대니 구는 공연이 끝난 후 인천 시향 단원들의 사진 요청을 받으며 엄청난 인기를 실감했다. 이어 공연장에서 진행된 사인회에서는 아이부터 어른까지 전 세대의 사랑을 느끼며 최선을 다해 팬들의 마음에 보답했다. 모든 일정을 마친 후 집으로 돌아가는 차 안에서 출근길 같은 텐션을 드러내는 대니 구의 모습에 무지개 회원 모두가 감탄을 쏟았다.집에 도착한 후 짐을 풀고 5분 만에 외출한 대니 구는 “삼겹살에 소주가 같이 있으면 할렐루야!”를 외치며 공연을 성공적으로 마친 자신을 위한 시간을 가졌다. 대니 구는 이날 하루를 “연주할 때도 최선을 다했고, 삼겹살을 먹을 때도 최선을 다했고, 열심히 살았던 하루 같다”라고 말했다.다음 주에는 돌아온 행복한 ‘긍수저’ 배우 이종원의 일상과 모교에서 후배들과 만난 기안84의 모습이 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr