엔하이픈, 오늘(29일) 'Sweet Venom' 리믹스 음원 발표

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 청량감을 머금은, 새로운 분위기의 ‘Sweet Venom’을 발표했다.엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 29일 오후 1시 ‘Sweet Venom (Seeb Remix)’ 음원과 비주얼라이저 영상을 공개했다. 이 곡은 엔하이픈 미니 5집 ‘ORANGE BLOOD’의 타이틀곡 ‘Sweet Venom’의 리믹스 버전이다. Mike Posner의 ‘I Took A Pill In Ibiza’와 Coldplay의 ‘Hymn for the Weekend’ 등의 리믹스로 메가히트를 친 노르웨이의 DJ 겸 프로듀서 듀오 Seeb가 참여했다.‘Sweet Venom (Seeb Remix)’에는 일렉트로닉과 트로피컬 하우스의 정수를 보이는 Seeb의 특징이 반영됐다. 엔하이픈이 지금까지 다룬 적 없는 트로피컬 하우스의 신스 사운드와 Seeb 특유의 보컬 찹(Vocal Chop)으로 구성된 드롭(Drop) 파트가 이 리믹스 곡의 포인트다. 리믹스 작업을 통해 곡의 처음과 끝에 킬링파트인 원곡 후렴구의 “Sweet” 부분 보컬이 아카펠라로 담긴 점도 주목된다.원곡 ‘Sweet Venom’은 태국, 폴란드, 인도 등 12개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 정상을 찍었고, 뮤직비디오는 공개 21시간 만에 1천만 뷰를 쾌속 달성하는 등 전 세계적으로 인기를 얻었다.한편, 엔하이픈은 오는 4~5월 월드투어 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN U.S.’를 개최해 애너하임, 오클랜드, 터코마, 로즈몬트, 벨몬트 파크 등 미국 5개 도시에서 팬들을 만난다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr