보이넥스트도어 새 앨범 트레일러 필름, 100만 뷰 돌파

오는 4월 15일 신보를 발매하는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 컴백 열기가 나날이 뜨거워지고 있다.지난 22일 오후 10시 공개된 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학) 미니 2집 ‘HOW?’ 트레일러 필름의 유튜브 조회 수가 29일 오전 10시 50분경 100만 건을 돌파했다. 데뷔 1년도 안 된 신인 그룹이 사전 프로모션 영상으로 100만 조회 수를 넘기면서 가파른 인기 상승세를 입증했다.보이넥스트도어를 향한 관심은 컴백 프로모션을 시작한 직후부터 감지됐다. 이들이 지금까지 공개한 3편의 영상(‘HOW can this happen?’, ‘Between WHO and WHY’, ‘Trailer Film’) 관련 키워드 모두 X(옛 트위터) 실시간 트렌드에 올랐고, 지난 23일 중국 최대 SNS 웨이보에서는 트레일러 필름 관련 키워드가 실시간 검색어 순위권에 들었다.‘HOW?’ 프로모션 영상은 ‘키치코어(KitschCore)’ 감성을 담은 신선한 기획으로 폭발적인 반응을 얻었다. ‘키치코어’는 키치(Kitsch)와 자연스러운 멋을 의미하는 놈코어(Normcore)의 합성어로, ‘옆집 소년들’다운 친근함에 키치한 에너지를 가미한 보이넥스트도어만의 위트를 일컫는다.프로모션 영상 중 트레일러 필름은 빠른 호흡의 연출, 트렌디한 화면 구도와 화면비, 독특한 그래픽 효과 등으로 ‘잘파세대(Z세대+알파세대)’의 취향을 저격한다. 또한, 앨범의 주제를 설명한 영상 ‘Between WHO and WHY’는 멤버들을 쏙 빼닮은 인형들이 귀여운 연애담을 나눈다는 신선한 기획으로 많은 이들의 이목을 집중시켰다.한편, 보이넥스트도어의 미니 2집 ‘HOW?’는 데뷔 싱글부터 이어진 ‘첫사랑 이야기 3부작’의 대미를 장식하는 앨범으로, 내달 15일 오후 6시 발매된다. 오늘(29일) 오후 10시에는 팀 공식 SNS에 신곡의 정보를 알 수 있는 트랙리스트가 업로드된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr