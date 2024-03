/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 EPEX(이펙스)가 새 콘셉트 포토를 공개했다.이펙스(위시, 금동현, 뮤, 아민, 백승, 에이든, 예왕, 제프)는 지난 25일과 26일 0시 공식 SNS에 첫 번째 정규앨범 ‘소화(韶華) 1장 : 청춘 시절’의 두 번째 콘셉트 포토 개인컷을 공개했다.앞선 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 이번 개인컷 역시 팀 내 랩 멤버 4명과 보컬 멤버 4명으로 나뉘어 공개됐다. 랩 포지션을 맡고 있는 금동현, 백승, 에이든, 제프의 자유로우면서도 거침없는 눈빛과 표정, 보컬 라인인 위시, 뮤, 아민, 예왕의 유니크한 무드까지 8인 8색 매력이 보는 이들의 설렘과 몰입을 유발한다.실제로도 청춘이라는 절정기를 맞이한 이펙스가 ‘소화(韶華) 1장 : 청춘 시절’로 전할 이야기에도 궁금증이 높아진다. 지난 2021년 멤버 7인이 미성년자로 데뷔했던 이펙스는 올해로 멤버 전원이 성인이 됐다. 비주얼만큼 한층 업그레이드된 개성과 서사가 기대된다.이펙스의 청춘 3부작 시리즈의 포문을 열 정규 1집 ‘소화(韶華) 1장 : 청춘 시절’은 오는 4월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 이펙스는 이달 30일 대만에서 단독 콘서트 ‘So We are not Anxious(쏘 위 아 낫 앵셔스)’를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr