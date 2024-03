/ 사진=CJ ENM 제공

Mnet의 신규 프로젝트 '아이랜드2(I-LAND2) : N/a'(이하 '아이랜드2 : N/a')가 지원자 24인을 공개했다.오는 4월 18일(목) 밤 8시 50분에 첫 방송되는 '아이랜드2 : N/a'를 이끌 24인 지원자들의 유닛 퍼포먼스 비디오가 21일(오늘) 오전 11시 공식 홈페이지 및 유튜브 채널을 통해 베일을 벗는다.'아이랜드2 : N/a'는 CJ ENM의 Mnet과 테디 프로듀싱, 스토리텔러 송강의 만남으로 톱클래스 삼각편대 완성을 알린 데 이어, 태양, 24(투애니포), VVN(비비엔), 모니카, 리정 등 최고의 프로듀서 및 디렉터 군단을 순차 공개했다.오늘 공개되는 유닛 퍼포먼스 비디오에는 '힐댄스', '왁킹', '걸리쉬코레오', '힙합'까지 댄스 장르별로 총 4개의 유닛을 구성한 24명의 지원자의 실력을 미리 엿볼 수 있다. 전체 안무는 YGX가 직접 창작해 더욱 주목된다.힐댄스팀은 샘 스미스의 'How Do You Sleep?'에 맞춰 분위기를 압도하는 매혹적인 안무를, 왁킹팀은 블랙핑크의 'DDU DU DDU DU'에 맞춰 파워풀하고 다이내믹한 댄스를 각각 선보인다. 이어 걸리쉬코레오팀은 윤미래와 비비의 'LAW'에 맞춰 눈길을 사로잡는 화려한 안무를, 힙합팀은 미시 엘리엇의 'Pep Rally'에 맞춰 힙합 특유의 자유분방하고 감각적인 안무를 각각 펼친다.제작진에 따르면 비교적 짧은 트레이닝 기간에도 불구하고 모든 지원자가 높은 수준의 퍼포먼스를 선보여 놀라움을 자아냈다는 전언이다.유닛 퍼포먼스 비디오를 통해 실력, 아우라, 비주얼을 모두 갖춘 지원자 24인의 모습이 최초 공개되는 한편, 하루 뒤인 오는 22일 금요일 오전 11시에 이들의 프로필이 오픈될 예정이다.한편, '아이랜드2 : N/a'는 프로듀서 테디(Teddy)와 배우 송강의 스토리텔러 참여, 메인 프로듀서 태양, 뮤직 프로듀서 24(투애니포)와 VVN(비비엔), 퍼포먼스 디렉터 모니카와 리정이 합류를 알렸다. 걸그룹 데뷔 프로젝트 '아이랜드2 : N/a'는 오는 4월 18일 목요일 밤 8시 50분 Mnet에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr