그룹 유니스/사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 데뷔곡 뮤직비디오 일부를 공개했다.21일 유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 공식 SNS 채널에 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS'(위 유니스)의 뮤직비디오 티저 영상를 게재했다.이번 영상을 통해 타이틀곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'의 음원과 가사 일부가 공개됐다. 유니스만큼이나 통통 튀는 사운드와 자신감 넘치는 가사가 이목을 끌어당겼다. 그뿐만 아니라 유니스만의 음악색을 품은 'SUPERWOMAN'은 어떨지 완곡에 대한 기대감도 극대화시켰다.서바이벌 오디션 프로그램을 통해 대중의 이목을 처음 끈 유니스다. 여기에 탄탄한 실력과 비주얼까지 겸비한 이들이 준비한 데뷔 앨범 'WE UNIS'에 대중의 기대가 커지고 있다.유니스의 데뷔곡 'SUPERWOMAN'(슈퍼우먼)은 아프로비츠와 뭄바톤, 하우스 장르가 결합된 댄스곡이다. 누구든 원하면 언제든 스스로 슈퍼우먼이 될 수 있다는 유니스의 당당한 포부가 담겨있다.유니스는 오는 27일 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS'로 데뷔한다.[사진제공 = F&F엔터테인먼트]이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr