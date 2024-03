블락비 유권, 오늘(17일) 웹드라마 '수업중입니다2' OST 'With you' 발매

보이그룹 블락비 멤버 유권이 쿵월드의 '월드프로젝트' 세 번째 가창자로 발탁됐다.글로벌 음원 직거래 플랫폼 'KOONGWORLD'의 '월드프로젝트' 트랙이자 웹드라마 '수업중입니다2'의 OST인 'With you'는 몽환적인 비트가 돋보이는 미디엄 템포의 곡으로, 한 사람과의 만남부터 함께했던 순간들을 회상하며 미래에도 영원하길 바라는 메시지를 봄처럼 따뜻하고 밝은 멜로디 위에 유권의 부드럽고 허스키한 보이스를 더해 로맨틱하게 표현했다.유권이 가창한 'With you'가 OST 트랙으로 사용될 웹드라마 '수업중입니다2'는 각자의 당혹과 착각, 오해와 화해 끝에 연애를 하게 되는 달달 쌉싸름한 학원 로맨스 드라마로 총 10부작으로 구성, 국내 각종 OTT 채널을 비롯해 일본 라쿠텐 TV 등에 공개되며 국내외 팬들에게 설렘과 즐거움을 선사하고 있다.월드프로젝트는 '쿵월드'(KOONGWORLD)가 진행하는 웰메이드 트랙 프로젝트로 신인 또는 기성 작곡가와 가수를 연결, 대중들의 마음을 저격할 신곡 음반 제작을 돕는다. 앞서 신예 여성 보컬리스트 유서하와 밴드 더 넛츠(The Nuts)의 보컬 정이한이 프로젝트 곡을 가창하며 리스너들을 사로잡은 바 있다.한편 유권이 가창한 '월드프로젝트' 세 번째 음원 'With you'는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개되며 쿵월드 공식 홈페이지를 통해 음악 감상 및 구매가 가능하다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr