TXT 표 구원 서사가 온다…새 앨범 콘셉트 티저 공개

투모로우바이투게더 표 구원 서사가 온다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 14일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 빅히트 뮤직 공식 SNS에 미니 6집 ‘minisode 3: TOMORROW’의 콘셉트 티저를 게재했다.이 영상은 2D 애니메이션의 한 장면 같이 연출됐다. 빌딩숲 사이로 새어 들어온 빛이 붉게 타오르고, 화면은 마치 이를 향해 다가가듯 서서히 클로즈업된다. 이 때 영상에 새겨진 “The moment light gets in the little cracks, we will be able to meet again.”(작은 틈새로 빛이 들어오는 순간, 우리는 다시 만날 수 있을 거야)라는 문구도 호기심을 자극한다.‘minisode 3: TOMORROW’는 과거의 약속을 기억해 내고, 함께 약속했던 '너'를 찾으러 가는 이야기를 그린 앨범이다. 투모로우바이투게더는 ‘너와 함께하는 내일이 곧 희망이자 구원’이라는 이들만의 서사를 들려줄 예정이다.그간 투모로우바이투게더는 하나의 꿈(ONE DREAM)을 추구하는 소년들이 성장하면서 마주하는 갈등과 극복을 그렸다. ‘minisode 3: TOMORROW’는 균열이 생긴 우정(‘꿈의 장’), 사랑의 실패(‘혼돈의 장’), 유혹(‘이름의 장’)을 경험하면서 자신의 정체성인 ‘이름’마저 잊었던 이들이 다시 순수한 열망을 떠올리고 너를 만나 내일로 나아가겠다는 스토리를 담았다. 과거 앨범부터 이어진 서사가 신보에서 어떻게 표현될지 궁금증을 낳고 있다.‘minisode 3: TOMORROW’는 내달 1일 오후 6시 발매되며, 투모로우바이투게더는 같은 날 오후 8시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬들과 함께하는 컴백 쇼케이스를 개최한다. 이에 앞서 이들은 오는 18~24일 ‘Light’, ‘Ethereal’, ‘Romantic’, ‘Promise’ 등 총 4가지 버전의 콘셉트 포토와 영상을 공개하고 컴백 분위기를 달굴 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr