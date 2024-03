/사진 = F&F엔터테인먼트

/사진 = F&F엔터테인먼트

/사진 = F&F엔터테인먼트

/사진 = F&F엔터테인먼트

/사진 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 완벽한 비주얼 케미스트리를 자랑했다.12일 0시 유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 공식 SNS 채널을 통해 미니 1집 'WE UNIS'(위 유니스)의 스타트 버전 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.먼저 단체 콘셉트 포토는 하나의 그림 같은 유니스의 비주얼 합이 인상적이다. 짙은 오렌지 컬러 배경에 녹아든 멤버들의 모습은 강렬한 인상을 남긴다.네 멤버의 개인 콘셉트 포토도 눈길을 끈다. 사진 속 코토코는 맑고 깨끗한 비주얼이 돋보인다. 엘리시아는 나무에 앉은 채 시크한 무드를 내뿜는다. 오윤아는 웃음기 없는 표정으로 무심한 듯 도도한 매력을 더했고, 임서원은 한층 성숙해진 미모와 분위기를 풍긴다.이뿐만 아니다. 지난 11일부터 양일간 공개된 이번 콘셉트 포토는 앞서 선보였던 무드 스포일러 속 배경이 고스란히 그려져 있다. 유니스가 첫선을 보일 데뷔 앨범을 향한 기대감까지 한층 높인다.유니스는 오는 27일 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS(위 유니스)'를 발매하고 데뷔한다. 이들은 SBS와 F&F엔터테인먼트가 공동 제작한 글로벌 오디션 프로그램 '유니버스 티켓'을 통해 결성됐다. 최종 데뷔 멤버는 진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원이다.팀명 '유니스(UNIS)'는 유니버스에서 시작한 우리들의 스토리를 함께 써 내려가자는 의미가 담겨있다. 데뷔 전 '유니버스 티켓'을 통해 꿈을 향한 첫발을 내디딘 멤버들이 유니스로서 계속해서 이야기를 써 내려간다는 확장된 서사를 그린다.한편, 유니스의 데뷔 앨범인 미니 1집 'WE UNIS'는 오는 27일 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr