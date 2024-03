베이비몬스터, “촌스러워” 혹평에도… MV 1억뷰 돌파

YG 신인 걸그룹 베이비몬스터가 선공개곡 'Stuck In The Middle' 뮤직비디오로 유튜브에서 1억뷰를 돌파했다.11일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 'Stuck In The Middle' 뮤직비디오는 전날 오후 4시 15분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 공개된 지 약 38일 만이다.해당 뮤직비디오는 유튜브에서 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위를 차지한 뒤 글로벌 일간 인기 뮤직비디오 차트 정상을 차지했다. 이와 더불어 일본 라인뮤직, 중국 QQ뮤직 등 현지 최대 음악 스트리밍 사이트의 뮤직비디오 차트서 최상위권에 올랐다.이로써 베이비몬스터는 억대뷰 뮤직비디오를 두 편이나 보유하게 됐다. 'BATTER UP'을 통해서는 1억 뷰(18일), 2억 뷰(53일)를 빠르게 넘어서며 K팝 그룹 데뷔곡 최단 신기록을 달성한 바 있다.앞서 베이비몬스터는 선공개곡 'Stuck In The Middle'과 데뷔곡 'BATTER UP'로 다소 트렌디하지 못하다는 혹평을 받은 바 있다.한편 베이비몬스터는 오는 4월 1일 첫 번째 미니앨범을 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr