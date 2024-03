요다영, 2년 만에 컴백…오늘(9일) 더블 싱글 'How are you?' 발매

오늘(9일) 싱어송라이터 요다영이 더블 싱글 ‘How are you?’로 컴백한다.소속사 브랜뉴뮤직은 지난 6일부터 공식 SNS 채널들을 통해 요다영의 더블 싱글 ‘How are you?’의 타이틀곡 ‘인생권태기’와 수록곡 ‘새벽향’의 리릭 비디오를 공개하며 컴백을 공식화했다.이어 지난 8일 반짝이는 윤슬이 돋보이는 온라인 커버를 공개하며 음악 팬들의 기대감을 고조시켰다.2021년 발매한 ‘Lovelylove’ 이후 약 2년 만에 발매하는 요다영의 더블 싱글 ‘How are you?’는 온갖 것들이 마음을 헤집어놓는 혼란스러운 세상에서 소소한 행복을 원하는 사람들의 마음을 대변하는 앨범으로, 요다영이 직접 작사 작곡에 참여해 그녀만의 진솔하고 유니크한 감성을 표현했다.타이틀곡 ‘인생권태기’는 어쿠스틱 트랙에 담담한 어투로 진심을 담아내는 요다영의 음색이 돋보이는 곡으로, 닿을 것 같지 않은 행복이라는 감정에 대해 회한을 토해내는 가삿말이 힘든 시간을 겪고 있는 이들에게 위로를 전하는 노래다.두 번째 트랙 ‘새벽향’은 청량한 요다영의 음색이 돋보이는 미디엄 템포의 R&B 곡으로, 고요한 새벽녘의 향기가 저절로 떠오르는 가사가 곡에 대한 몰입감을 더해주며 잔잔한 감동을 선사한다.한편, 요다영의 더블 싱글 ‘How are you?’는 오늘(9일) 오후 6시에 전격 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr