/ 사진=조준원기자

헌터 / 사진=조준원기자

민재 / 사진=조준원기자

그룹 싸이커스가 소속사 선배 에이티즈 홍중에게 조언 받은 일화를 전했다.7일 오후 서울 서교동 신한카드 SOL 페이 스퀘어 라이브홀에서 싸이커스 '미니 3집 HOUSE OF TRICKY : Trial And Error'의 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.이번 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러'는 세계관의 아이콘인 '트리키(TRICKY)'가 준비한 튜토리얼을 끝내고 본격적으로 싸이커스만의 가능성, 좌표를 찾기 위해 시행착오 속에서 첫 번째 미션을 수행하는 이야기를 담은 앨범. 타이틀곡 ‘위 돈트 스톱’은 멈추지 않고 앞을 향해 전진하는 싸이커스의 에너지를 표현했다.이번 앨범 역시 소속사 선배인 에이티즈의 홍중이 작사진에 이름을 올렸다. 헌터는 "홍중 선배님께서 항상 많은 조언을 해주신다. 많은 관심을 가져주셔서 감사한 마음이 크다. 저번에 연습했을 때도 연습실에 잠깐 들렀다 정말 열심히 한다, 앨범 정말 잘될 것 같다고 해주셨다. 좋은 말씀 뿐만 아니라 조언도 구체적으로 많이 해주셔서 큰 힘이 됐다"고 애정을 드러냈다.민재는 "데뷔하기 전부터 아껴주시고 친동생처럼 여겨주셨다"면서 "직접적인 조언이나 도움을 주실 때도 많지만 그보다 가장 큰 도움은 선배님들의 무대를 보는 것 같다. 무대에 진심이시고 멋진 모습으로 임하시다 보니까 후배 그룹으로서 무대를 보면서 매 무대가 마지막인 것처럼 열심히 해야겠다 좋은 음악을 선사해드려야겠다는 마음을 갖고 있어서 그 자체만으로도 감사하다"고 고마움을 전했다.이번 앨범에는 수록곡 ‘트라이얼 앤 에러(웨어어바웃츠)(Trial And Error(whereabouts))’, ‘레드 선(Red Sun)’, ‘슈퍼칼리프래질리스틱(Supercalifragilistic)’, ‘온갖 맛이 나는 젤리’, ‘브레이크 어 레그(Break A Leg)’까지 총 6곡이 담겨 있다.한편 싸이커스는 8일 오후 2시 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러'를 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr