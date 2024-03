키스오브라이프 나띠 솔로곡 'Sugarcoat' MV 1000만 뷰 돌파

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 나띠의 솔로곡이 꾸준한 사랑을 받고 있다.지난해 7월 발매된 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 데뷔 앨범 'KISS OF LIFE'에 수록된 멤버 나띠의 솔로곡 'Sugarcoat' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 천만 회를 넘어섰다. 이는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 네 번째 천만 뷰 돌파 영상이자 단체곡을 제외하면 가장 높은 조회 수를 만들어낸 영상이다.데뷔 앨범에 수록된 나띠의 솔로곡 'Sugarcoat'는 감각적인 비트와 신스의 조화가 인상적인 R&B 곡으로 타인의 시선과 판단이 만들어 낸 내 겉모습을 과감히 벗어던지고 진정한 자아를 찾아가는 내용을 담은 곡으로 나띠가 직접 안무 창작에 참여해 관심을 모았다. 뮤직비디오 공개 당시부터 2000년대 R&B를 떠오르게 하는 세련된 곡 구성과 나띠의 화려한 댄스 퍼포먼스로 꾸준히 입소문을 탔던 'Sugarcoat'는 숏폼 콘텐츠를 통해 댄스 챌린지 음악으로 사용되며 대중적 인기를 누리고 있다.특히 지난달 29일 두 번째 미니 앨범 'Born to be XX'의 타이틀곡 'Bad News'도 뮤직비디오 조회수 2000만 뷰를 돌파, 자체 최고 기록을 경신하며 활동이 마무리됐음에도 꾸준한 상승세를 보여주고 있다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 17일 태국 방콕에서 팬미팅 'Dear KISSY’를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr