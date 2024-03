/사진 = 티빙 / 필름몬스터 / SLL 제공

가수 하진이 티빙 오리지널 시리즈 ‘피라미드 게임’ OST 가창에 나선다.하진이 가창에 참여한 OTT 플랫폼 티빙 오리지널 시리즈 ‘피라미드 게임’ OST Part.2 ‘In The Dark’(인 더 다크)가 7일 오후 6시 발매된다.‘In The Dark’는 어두운 내면에 갇혀버린 영혼을 표현한 곡으로 묵직하고 웅장한 사운드가 귀를 사로잡는다. 작곡가 겸 프로듀서 김재성과 함께 프로듀서 겸 디제이 Ll i가 프로듀싱을 맡았다. 자신만의 음악 색깔로 주목받는 COCONA가 작사, 작곡 및 코러스를 맡아 완성도를 높였다.JTBC 드라마 ‘SKY 캐슬’의 OST ‘We All Lie’(위 올 라이)를 부르며 강렬한 임팩트를 선사한 바 있는 가수 하진이 가창에 참여해 깊고 묵직한 보이스의 진수를 선사한다. 하진은 특유의 신비로우면서도 힘 있는 보컬로 ‘In The Dark’만의 매력을 살리며 긴장감을 극대화시킬 전망이다.드라마틱한 사운드와 하진의 보이스가 만나 최고의 시너지를 예고하는 가운데 극 전개와 함께 흥미진진한 몰입감을 선사할 ‘In The Dark’에 기대감이 집중된다.‘피라미드 게임’은 한 달에 한 번 비밀투표로 왕따를 뽑는 백연여고 2학년 5반에서 학생들이 가해자와 피해자, 방관자로 나뉘어 점차 폭력에 빠져드는 잔혹한 서바이벌 서열 전쟁을 그린다. 김지연, 장다아, 류다인, 신슬기, 강나언 등 배우들의 열연과 눈을 뗄 수 없는 전개로 호평을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr