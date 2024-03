트레저, 빌보드 재팬 1위 정상 탈환…'REBOOT' 2관왕 등극

트레저가 대규모 일본 투어를 성공적으로 마무리한 가운데 다시 한번 빌보드 재팬 정상을 꿰차며 뜨거운 인기를 입증했다.7일 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저의 정규 2집 'REBOOT'는 전날 발표된 빌보드 재팬의 종합 앨범 차트인 '핫 앨범즈(Hot Albums)'와 '톱 앨범즈 세일즈(Top Albums Sales)' 1위에 오르며 2관왕을 차지했다.지난해 8월 정규 2집 'REBOOT' 발매 당시 해당 차트 모두 왕좌로 직행한 데 이은 두 번째 쾌거다. 공개된 지 무려 7개월이 지났음에도 각각 32주 연속, 31주 연속 차트인하며 인기 롱런을 이어온 결과. 현지 음악 시장 내 트레저의 독보적 입지를 다시금 실감하게 하는 대목이다.최근 발표한 일본 세 번째 미니 앨범 'REBOOT -JP SPECIAL SELECTION-' 역시 쌍끌이 인기 몰이 중이다. 지난주 '핫 앨범즈' '톱 앨범즈 세일즈' 1위를 석권했던 이 앨범은 최상위권인 3위를 기록, 이로써 트레저는 2주 연속 두 차트 톱3에 이름을 새기게 됐다.특히 '핫 앨범즈'가 현지 코어 팬덤의 화력은 물론, 폭넓은 대중성까지 가늠할 수 있는 지표로 통한다는 점을 떠올리면 그 의미가 남다르다. 이는 새 앨범 발표를 비롯 대규모 일본 투어, 5대 지상파 방송 출연 등이 현지 내 인기 상승의 기폭제로 작용한 것으로 풀이된다.실제 지난 21일 발매된 트레저의 일본 세 번째 미니 앨범 'REBOOT -JP SPECIAL SELECTION-'은 음악 팬들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 일본 최대 음악 사이트인 오리콘 차트 정상을 단숨에 꿰찼고, 첫 번째 트랙에 수록된 신곡 'LET IT BURN'은 라쿠텐 뮤직 1위를 비롯 현지 주요 음원차트 상위권에 올랐다.한편 트레저는 최근 8개 도시·16회차에 달하는 일본 두 번째 대규모 투어 '2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN'을 성황리에 마치며 30만 관객과 만났다. 뿐만 아니라 오는 5월부터 시작되는 아시아 투어에 이어 7월 일본 팬미팅 투어도 예정된 만큼 글로벌 상승세에 박차를 가할 전망이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr