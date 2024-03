/사진 = RBW, WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸 유아(YooA)가 스토리 필름을 공개하며, 컴백에 대한 열기를 끌어올렸다.7일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 오는 14일 발매 예정인 유아의 첫 싱글 앨범 'Borderline'(보더라인)의 스토리 필름을 공개했다.공개된 스토리 필름은 몽환적인 공간 안의 유아가 책을 읽는 장면으로 시작된다. 이어, 어딘가에서 떨어진 쪽지 속 'Cross The Line'(경계선을 넘어라)이라는 문장과 그 위로 파란 깃털이 나타난 후, 자유로운 듯한 무브를 보여주는 유아의 모습과 무언가를 찾고 있는 유아의 모습이 교차되며 몰입감을 높인다.이와 함께, 신비로운 무드의 음악과 유아가 내레이션으로 전달하는 "I had a dream, one day. It was a dream that I was flying. It might be something I've dreamed of for a long time. It might be something that I was looking for"(어느 날 나는 꿈을 꿨다. 나는 꿈이었다. 어쩌면 오랜 시간 내가 꿈꿔왔던 것일지도 모른다. 어쩌면 내가 찾던 것일지도 모른다)라는 메시지는 콘셉트와 더불어 신곡 내용과의 연관성을 상상하게 만들며, 어떠한 의미를 담아내고 있는지에 대한 궁금증을 자극한다.유아의 첫 싱글 앨범 'Borderline'은 지난 22년 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'SELFISH'(셀피시) 이후 약 1년 4개월 만에 선보이는 신보. 작사가 서지음과 작곡팀 쏠시레, 작곡가 겸 음악 프로듀서 라이언전 등 케이팝 히트 메이커들이 참여했다.한편, 유아 신보 'Borderline' 오는 14일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr