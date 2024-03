[사진 제공 = 판타지오]

가수 겸 배우 차은우(판타지오 소속)가 신곡 ‘You’re the best’의 뮤직비디오를 기습 공개했다.차은우는 오늘(5일) 오후 공식 유튜브 채널에 첫 번째 솔로 미니앨범 ‘ENTITY’(엔티티) 수록곡 ‘You’re the best’(유어 더 베스트)의 뮤직비디오를 공개했다.‘You’re the best’는 본인의 반려견 동동이를 향한 애정을 담아낸 곡이다. 담백한 어쿠스틱 기타 선율과 차은우의 포근한 보컬이 어우러져 봄 감성을 자극한다. 특히 “You’re the best. 빛이나 환하게. 나의 세상 속에서. 누구보다도 완벽해”라는 후렴구에서 차은우만의 따뜻한 음색과 메시지가 짙은 여운을 안긴다.이날 공개된 뮤직비디오에는 차은우와 반려견의 행복한 순간이 그려졌다. 차은우가 셀프 카메라로 직접 기록한 소박한 일상부터 다양한 일정을 반려견과 함께하는 모습이 보는 이들을 미소 짓게 했다. 바쁜 순간에도 차은우는 반려견을 다정하게 안아주거나 따뜻하게 눈을 맞추는 모습을 보여 훈훈함을 자아내기도 했다.차은우는 타이틀곡 ‘STAY’(스테이) 뮤직비디오에 이어 수록곡 ‘WHERE AM I’(웨얼 엠 아이), ‘너와 단둘이’와 이번 ‘You’re the best’까지 각기 다른 매력을 녹인 뮤직비디오를 잇달아 선보이며 ‘ENTITY’ 앨범 전체의 높은 완성도를 증명하고 있다.이와 더불어 차은우는 아시아 팬콘 투어 ‘2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]’(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])로 열일 행보를 이어가고 있다. 지난달 서울과 말레이시아에서 ‘Mystery Elevator’ 공연을 성공적으로 마쳤으며, 계속해서 태국·필리핀·일본·싱가포르·인도네시아 등 다양한 지역에서 투어를 이어가며 글로벌 팬들과 만남을 가지고 있다.한편, 차은우가 주인공 권선율로 출연하는 MBC 금토드라마 ‘원더풀 월드’는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr