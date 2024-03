포르테나, 5일 리메이크 싱글 ‘Hard To Say I’m Sorry’ 발매

크로스오버 그룹 포르테나가 신곡을 발표한다.포르테나의 리메이크 신곡 ‘Hard To Say I’m Sorry‘가 오늘 5일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.2024년, 포르테나 만의 색으로 새롭게 선보여지는 곡 ’Hard To Say I’m Sorry’는 1982년 발매된 전설적인 록 밴드 시카고(Chicago)의 대표곡 중 하나이다. 과거의 감성을 유지하면서도 현대적인 사운드와의 조화로 신구 세대를 모두 사로잡을 음악을 완성했다.이번 싱글은 떠나가려는 사람에게 머물러 달라는 애원과 미안함을 담고 있는 곡으로, 포르테나 4인 4색의 고유하고 애절한 보이스와 감성의 조화가 돋보인다. 멤버들의 개성있는 목소리가 아릅답게 합쳐지며 사랑을 붙잡고 싶다는 강렬한 메시지를 전달한다.특히, 포르테나는 지난 2, 3일 양일간 열린 첫 번째 단독 콘서트 ‘엠파이어 인 서울(Empire in Seoul)’에서 신곡을 깜짝 선공개하며 이목을 모았다. 포르테나만의 독보적인 감성과 풍부한 성량으로 곡을 열창하며 폭발적인 호응을 이끌었다.JTBC ‘팬텀싱어4’에서 준우승을 차지하며 데뷔한 포르테나(이동규, 오스틴킴, 서영택, 김성현)는 세계 최초로 멤버 전원이 테너로 이루어진 크로스오버 그룹이다. 첫 번째 싱글 ‘Miracle(우리라는 기적)’을 시작으로 지난해 12월 첫 번째 미니앨범 ‘킹덤(KINGDOM)’을 발매하며 독보적인 감성의 크로스오버그룹으로 사랑받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr