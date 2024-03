/ 사진=조준원기자

NCT의 무한확장의 끝을 알린 NCT WISH가 한국과 일본 양국에서 화려한 데뷔를 알렸다. 보아부터 NCT까지 SM엔터테인먼트 식구들의 응원을 한몸에 받은 NCT WISH는 자신들만의 청량한 에너지를 무기로 "목표는 신인상"이라며 자신있게 출사표를 던졌다.4일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 마스터홀에서 NCT WISH의 데뷔 싱글 ‘WISH’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.NCT WISH는 'WISH for Our WISH' (위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈 아래 NCT WISH의 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 지닌 팀으로, 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 6명의 멤버로 구성되어 있다.데뷔곡 'WISH'는 올드스쿨 힙합을 기반으로 한 미디엄 템포의 댄스 곡으로, 지금부터 시작될 새로운 미래에 'WISH'를 담아 앞으로 나아가겠다는 NCT WISH의 포부를 희망차게 들려준다.NCT WISH의 프로듀서는 보아가 맡아 화제가 됐다. 보아는 리얼리티 ‘NCT Universe : LASTART’(엔시티 유니버스 : 라스타트)를 통해 NCT WISH가 탄생하는 과정을 함께한 인물.이에 대해 보아는 "많은 분들이 제가 프로듀싱을 한다는 소식에 놀랐을 것 같다. 오디션 프로그램을 통해서 직접 뽑은 친구들이라 그런지 마음이 쓰였다"면서 "한국과 일본에서 동시에 활동하는 팀이다 보니까 제가 한국과 일본에서 오가며 활동하던 생각이 나면서 더 잘됐으면 하는 마음에 프로듀싱에 참여하게 됐다. 회사에서 좋은 제안을 주기도 했다"고 프로듀싱에 참여하게 된 비화를 전했다.이어 보아는 "NCT WISH는 도쿄돔에서 10만 관객 앞에서 데뷔를 했다. 한국과 일본을 넘어 전세계를 동시공략할 예정이다. 멤버들을 가까이서 본지 9개월 째다. 팀 결성까지 함께 지켜본 친구들이다. 자신의 꿈과 소원을 이뤄나가는 친구들을 바라보며 위시의 아이콘이 됐으면 좋겠다. 팀의 정체성과 어울릴 수 있게 좋은 방향으로 이끌어 나가는 프로듀서이자 올바른 방향으로 이끄는 멘토가 될 수 있게 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.시온은 "'WISH for Our WISH' (위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈처럼 음악과 사랑으로 모든 사람들의 소원과 꿈을 이루어나가자는 의미를 가지고 있는 팀이다. 팀의 아이콘이 별인데 별 하면 소원이 떠오르는 이미지라 좋다"면서 "팬분들이 소원을 빌거나 이루고 싶을 때 저희를 별처럼 찾게 되는 위시의 아이콘 같은 그룹이 되고 싶다"고 포부를 드러냈다.NCT WISH는 2월 21일 일본 도쿄돔 10만 관객 앞에서 데뷔 무대를 가졌다. 이에 대해 유우시는 "정말 떨렸다. 첫 무대를 큰 곳에서 설 수 있어서 기분이 좋았다. 멤버들과 재밌게 할 수 있었던 것 같다"고 답했다.SM엔터테인먼트 식구들이 조언도 해줬다고. 료는 "NCT 재현 선배님이 대기실에 와주셔서 데뷔 축하하고 화이팅하라고 응원을 해주셨다"고 했고 시온은 "료가 존경하는 선배님인 도영 선배님이 밥도 사주시고 자주 찾아와 주시면서 데뷔를 준비하는 시간이 가장 기억에 오래 남을 시간이라고 즐길 수 있을 만큼 즐기라고 해주신 조언이 기억에 남는다"고 감사함을 전했다.재희는 "SM타운에서 데뷔 공연을 했는데 단체로 긴장을 했는데 둘째날에 보아 프로듀서님이 긴장하지 말고 즐기라고 하셔서 긴장을 풀고 자연스럽게 재밌게 무대를 했던 기억이 난다"고 프로듀싱을 맡은 보아에 애정을 드러냈다.6명 중 4명이 일본인 멤버로 구성되어 있지만 가족들이 K팝을 좋아해 자연스럽게 K팝을 접하게 됐다고. 사쿠야는 "부모님이 K팝을 좋아하셔서 K팝 아티스트를 동경하게 됐다"고 언급했다. 유우시는 "부모님이 K팝을 좋아하셨다. 차에서 부모님이 비디오도 많이 보시고 부모님이랑 콘서트도 같이 갔었다"고 했고 리쿠 역시 "유우시랑 같이 누나가 K팝을 좋아해서 영향을 받았다"고 말했다.료는 "어렸을 때부터 SM 선배님들을 좋아해서 콘서트를 많이 가봤다. 제가 NCT 127 선배님 콘서트 장에서 캐스팅이 돼서 그때 처음으로 아티스트가 되고 싶다는 생각을 했다"고 가수가 될 수 있었던 계기를 전했다.팀의 롤모델이 있냐는 질문에 료는 "동방신기와 보아를 롤모델로 꼽고 싶다. 한국과 일본에서 모두 유명한 선배님들이기 때문에 그렇게 되고 싶다"고 바램을 드러냈다.한국과 일본에서 동시 활동하게 된 이들의 포부와 목표는 무엇일까. 시온은 "가장 열심히 가장 즐겁게 하자는 팀의 모토가 있다. 즐겁게 열심히 해서 한국, 일본에서도 2022년 최고의 신인이 되는 것이 저희의 목표다"고 자신감을 드러냈다.시온은 "한국에서 첫 쇼케이스를 하는 날이지 않나. 한국에 계시는 팬분들을 보면서 체감을 해야 할 것 같다. 저희의 목표는 프리 데뷔 기간에 NCT Nation이라는 사전 무대를 가진 적이 있는데 그런 큰 무대에서 많은 팬분들 앞에서 재밌게 무대하는 게 저희의 목표다. 큰 목표는 올해 신인상이다"고 포부를 드러냈다.마지막으로 시온은 "저희 팀의 강점은 청량한 음악도 있지만 에너지 자체가 긍정적이고 순수하게 나오는 에너지 자체가 청량하다고 생각한다. 에너지를 솔직하게 무대에서 저희에 맞게 보여주는 것이 저희의 차별점이라고 생각한다"고 차별점을 설명했다.한편, NCT WISH의 데뷔 싱글 'WISH'는 2월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개됐으며, 3월 4일 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr