NCT WISH의 프로듀서 보아가 프로듀싱을 맡게 된 소감을 전했다.4일 오후 서울 한남동 블루스퀘어 마스터홀에서 NCT WISH의 데뷔 싱글 ‘WISH’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.NCT WISH는 'WISH for Our WISH' (위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈 아래 NCT WISH의 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 지닌 팀으로, 시온, 리쿠, 유우시, 재희, 료, 사쿠야 6명의 멤버로 구성되어 있다.데뷔곡 'WISH'는 올드스쿨 힙합을 기반으로 한 미디엄 템포의 댄스 곡으로, 지금부터 시작될 새로운 미래에 'WISH'를 담아 앞으로 나아가겠다는 NCT WISH의 포부를 희망차게 들려준다.NCT WISH의 프로듀서는 보아가 맡아 화제가 됐다. 보아는 리얼리티 ‘NCT Universe : LASTART’(엔시티 유니버스 : 라스타트)를 통해 NCT WISH가 탄생하는 과정을 함께한 인물.이에 대해 보아는 "많은 분들이 제가 프로듀싱을 한다는 소식에 놀랐을 것 같다. 오디션 프로그램을 통해서 직접 뽑은 친구들이라 그런지 마음이 쓰였다"면서 "한국과 일본에서 동시에 활동하는 팀이다 보니까 제가 한국과 일본에서 오가며 활동하던 생각이 나면서 더 잘됐으면 하는 마음에 프로듀싱에 참여하게 됐다. 회사에서 좋은 제안을 주기도 했다"고 프로듀싱에 참여하게 된 비화를 전했다.보아와 네오 프로덕션이 정한 NCT WISH의 메인 팀 컬러는 '청량'이라고. 보아는 "NCT WISH의 메인 팀 컬러를 청량으로 결정했다. NCT WISH의 음악을 쉽게 즐길 수 있으면서도 기존 NCT의 색깔인 네오를 지니려고 노력하고 있다. 모든사람들이 듣기 쉬운 이지리스닝을 택했다. 이지 리스닝이라는 음악과는 달리 NCT WISH의 퍼포먼스는 네오한 DNA를 가져간다. 퍼포먼스를 함께 보시면 역시 '엔시티는 엔시티다'라는 생각이 들 정도로 파워풀하다"고 자신감을 내비쳤다.스페인 올로케이션으로 촬영된 탓에 현장에 함께하진 못했지만 원격으로 디렉팅을 해줬다는 보아는 "스케쥴 상 함께하지는 못했지만 사전에 퍼포먼스 부분에서 알려줘야 할 부분을 최대한 알려주고 현지에서 실시간으로 보면서 원격 디렉팅도 해주었다"고 애정을 드러냈다.이어 보아는 "NCT WISH는 도쿄돔에서 10만 관객 앞에서 데뷔를 했다. 한국과 일본을 넘어 전세계를 동시공략할 예정이다. 멤버들을 가까이서 본지 9개월 째다. 팀 결성까지 함께 지켜본 친구들이다. 자신의 꿈과 소원을 이뤄나가는 친구들을 바라보며 위시의 아이콘이 됐으면 좋겠다. 팀의 정체성과 어울릴 수 있게 좋은 방향으로 이끌어 나가는 프로듀서이자 올바른 방향으로 이끄는 멘토가 될 수 있게 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.한편, NCT WISH의 데뷔 싱글 'WISH'는 2월 28일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개됐으며, 3월 4일 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr